El goleador que marcó una era: Pablo Álvarez anunció su retiro del Hockey

Durante su paso por el club catalán, en dos ciclos, acumuló una importante cantidad de títulos y dejó una huella que lo posiciona entre los mejores jugadores de su generación. A eso se suman sus logros en otros equipos europeos, como su paso por el Benfica, donde también consiguió consagraciones.

En paralelo, fue protagonista con la Selección argentina, con la que alcanzó la consagración en el Mundial de 2022, sumando uno de los hitos más importantes de su carrera.

A lo largo de su recorrido profesional, Álvarez conquistó 43 títulos, entre competencias locales, internacionales y reconocimientos individuales, incluidas múltiples distinciones como mejor jugador en la liga española.

En sus últimos meses como profesional, aún mantiene objetivos en competencia, con torneos en disputa que podrían ampliar su palmarés antes del cierre definitivo.

Su retiro marcará el final de una etapa para el hockey sobre patines, con la salida de un jugador que no solo acumuló títulos, sino que también dejó una marca en el deporte argentino y europeo por su capacidad goleadora y vigencia en la elite.