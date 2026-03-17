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El goleador que marcó una era: Pablo Álvarez anunció su retiro del Hockey

El sanjuanino confirmó que dejará la actividad al final de la temporada. Cierra una carrera histórica en Europa y con la Selección, con más de 40 títulos.

El hockey sobre patines se prepara para despedir a uno de sus máximos referentes. Pablo Álvarez confirmó que se retirará al finalizar la actual temporada, poniendo fin a una trayectoria que lo consolidó como uno de los grandes goleadores de la historia.

El delantero sanjuanino tomó la decisión por una cuestión personal. Si bien atraviesa un buen momento desde lo físico, eligió dar un paso al costado para priorizar el regreso a San Juan y la cercanía con su familia, luego de casi dos décadas en el exterior.

Formado en Olimpia, su salto al hockey europeo se dio en 2005 y marcó el inicio de una carrera de alto nivel. Su etapa más destacada fue en el Barcelona, donde alcanzó cifras récord y se convirtió en el máximo goleador histórico de la OK Liga, superando los 600 tantos.

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Durante su paso por el club catalán, en dos ciclos, acumuló una importante cantidad de títulos y dejó una huella que lo posiciona entre los mejores jugadores de su generación. A eso se suman sus logros en otros equipos europeos, como su paso por el Benfica, donde también consiguió consagraciones.

En paralelo, fue protagonista con la Selección argentina, con la que alcanzó la consagración en el Mundial de 2022, sumando uno de los hitos más importantes de su carrera.

A lo largo de su recorrido profesional, Álvarez conquistó 43 títulos, entre competencias locales, internacionales y reconocimientos individuales, incluidas múltiples distinciones como mejor jugador en la liga española.

En sus últimos meses como profesional, aún mantiene objetivos en competencia, con torneos en disputa que podrían ampliar su palmarés antes del cierre definitivo.

Su retiro marcará el final de una etapa para el hockey sobre patines, con la salida de un jugador que no solo acumuló títulos, sino que también dejó una marca en el deporte argentino y europeo por su capacidad goleadora y vigencia en la elite.

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