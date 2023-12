El fuerte mensaje de un campeón del mundo a Lionel Scaloni

Alexis-mac-allister-seleccion argentina (1).jpg

"Si él lo dice, es porque algo siente, algo tiene adentro. Hay que respetar eso. Desde nuestra parte, podemos decir que nosotros queremos que siga con nosotros y que vamos a hacer lo imposible para que siga con nosotros. Pero sorprendió. No lo esperábamos para nada", indicó MacAllister en una entrevista con Clank.media.

El mediocampista del Liverpool recordó lo ocurrido en el Maracaná, el 21 de noviembre, y reveló qué le dijo el entrenador antes de la sorpresiva conferencia de prensa: "Cuando termina el partido, nosotros volvemos al vestuario y Lionel pasó a saludar uno por uno, como hacen habitualmente. Y a mí me dijo 'gracias por todo', o algo así. Pero yo no lo relacioné. Después me voy a bañar, recibí algunos mensajes, pero con el apuro no llegué a leerlos y cuando salgo a zona mixta, me hablan de eso".