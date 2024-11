El fuerte choque de Colapinto en la qualy del Gran Premio de Brasil

La impotencia de Colapinto tras su choque en la qualy en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto lamentó su accidente en la clasificación en Brasil, reconoció que fue un error propio y le pidió disculpas a Williams: "No sé bien qué pasó. Tuve un poco de wheel-spin. Irrecuperable. Estaba muy triste. Perdón para el equipo, que tienen mucho trabajo. No sé si van a llegar a la carrera o no. Una pena. A ver si podemos hacer algo para después".

"Una pena. Un error. Mil disculpas al equipo. Fue un error 100 por ciento mío. Bastante triste, pero bueno. Hay que pensar en la carrera, si podemos llegar a largar... Es lo que más quiero. Ahora a trabajar e intentar largar la carrera. Mil disculpas al equipo. Un error que no tendría que haber ocurrido", sentenció, apenado.

La lluvia, la gran complicación del Gran Premio de Brasil de F1

El Gran Premio de Brasil está atravesado por la intensa lluvia: el clima obligó a modificar la clasificación del sábado para el domingo a la mañana. Y, al momento de la qualy, el diluvio fue una complicación para los pilotos. Sainz, Stroll, Alonso y Albon sufrieron accidentes muy similares al del argentino de Williams.