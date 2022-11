Los partidos programados fueron Huarpes vs. Barrio Rivadavia; Bancaria vs. Hispano; Estudiantil vs. Sarmiento y Aberastain vs. Olimpia. Lomas y SEC cumplirán con fecha libre.

La fecha 3 tendrá continuidad el viernes con los juegos de las zonas C y D. Colón vs. UVT; Concepción vs. Unión; Valenciano vs. Richet y Caucetera vs. Social fueron los cruces programados. Los equipos que quedarán libres serán Estudiantil Sub23 y Media Agua.