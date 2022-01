El Censo deportivo ya recorre su tramo final

Es importante destacar el trabajo realizado por las áreas de Discapacidad y de Deportes de cada departamento, quienes en ardua tarea han podido recabar los datos. Es dable subrayar el relevamiento de los departamentos alejados de la provincia, tales como Iglesia, Valle Fértil, Calingasta y Jáchal, donde ha concluido casi en su totalidad el Censo. Por lo tanto, esta última etapa estará destinada a ultimar la obtención de datos de los departamentos más populosos de San Juan.

Vale destacar y repetir si aún no has sido censado o conoces a una persona con discapacidad que no se haya registrada en este Censo, te invitamos que te acerques por tu municipio de residencia a las oficinas de Discapacidad o por la Secretaría de Deportes, en la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas y compartas tus datos, para poder ser parte de las actividades que se ofrecen desde la Secretaria de Deportes con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Está programado que el Censo finalice en marzo, momento en el que se tendrán los datos finales de todas las visitas realizadas a lo largo del año pasado y lo que va restando de este 2022.