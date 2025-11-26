El Campeonato Argentino de motocross se definirá en San Juan

El Circuito MX Park Santa Lucía albergará el próximo 29 y 30 de noviembre a los mejores pilotos del país, dónde tendremos a varios representantes de la provincia, donde destacamos a la pequeña piloto Catalina Rodríguez, que buscará quedarse con el título en la categoría 50cc B y la posibilidad de Alejandro Telles de ser subcampeón en categoría MX1 B.

Gracias al apoyo de Secretaría de Deportes y el Municipio de Santa Lucia, la entrada tendrá un costo de $10.000, válida para ambos días, donde los menores de 10 años no pagan.