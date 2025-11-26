El Campeonato Argentino de motocross se definirá en San Juan
El Circuito MX Park Santa Lucía recibirá este 29 y 30 de noviembre la última fecha del Argentino de Motocross. La competencia vuelve luego de 9 años.
En mayo del 2016 se corrió por última vez el Campeonato Argentino en el circuito de la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate en Ullum, esto fue por la tercera fecha, y Melina Bretillot, en la categoría FMX, fue la mejor sanjuanina clasificada en la carrera final con un tercer puesto.
El Circuito MX Park Santa Lucía albergará el próximo 29 y 30 de noviembre a los mejores pilotos del país, dónde tendremos a varios representantes de la provincia, donde destacamos a la pequeña piloto Catalina Rodríguez, que buscará quedarse con el título en la categoría 50cc B y la posibilidad de Alejandro Telles de ser subcampeón en categoría MX1 B.
Gracias al apoyo de Secretaría de Deportes y el Municipio de Santa Lucia, la entrada tendrá un costo de $10.000, válida para ambos días, donde los menores de 10 años no pagan.
El cronograma del evento se desarrollará en dos días. El sábado se destinará a las inscripciones, tandas de entrenamiento y, por la tarde, la clasificación. Esta instancia es clave para que los pilotos definan su posición en el partidor de largada, el cual tiene capacidad para unos 40 competidores.
El domingo será el día exclusivo de la carrera, con dos tandas o mangas para todas las categorías. Además, el público podrá acceder al parque cerrado para ver de cerca cómo trabajan los equipos y los mecánicos en las motos de alta competencia.