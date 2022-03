El argentino Delbonis cae ante el australiano Nick Kyrgios

Por otra parte, el santafesino Federico Coria también quedó eliminado al caer con el británico Daniel Evans (27º) por 62, 6-0.

Evans tendrá como próximo rival al español Rafael Nadal, que protagonizó una épica remontada en su debut en Indian Wells, al vencer al estadounidense Sebastian Korda, de 21 años, por 6-2, 1-6 y 7-6 (3).

El español llegó a estar en desventaja 2-5 en el set definitivo, pero la presión sentida por el hijo del extenista Petr Korda hizo que Nadal pudiera sobreponerse para continuar en el torneo californiano.

"Hoy he tenido mucha suerte de pasar, honestamente. Lo acepto y tengo que hacerlo mejor porque no he jugado bien", declaró el español tras el partido.

Por su lado, el ruso Daniil Medvedev estrenó su condición de número 1 con una cómoda victoria ante el checo Tomas Machac 6-3, 6-2 y en la tercera ronda se verá las caras con el francés Gael Monfils, que dejó en el camino al serbio Filip Krajinovic por 6-3 y 6-4.

Esta tarde, cerca de las 17:00 de Argentina, será el turno del estreno del argentino Diego Schwarztman (14ª), que se medirá con el finlandés Emil Ruusuvouri (66).

De momento, el único tenista "albiceleste" que ganó en Indian Wells fue Facundo Bagnis, verdugo del sueco Henri Laaksonen en primera ronda.