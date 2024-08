Djokovic: "Jugué uno de los peores tenis desde que soy profesional"

Siguiendo en la misma linea, el serbio que solamente se llevó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos en la temporada, reveló que en París consumió mucha energía y que llegó a Nueva York a media máquina: "Gasté mucha energía ganando el oro y llegué no sintiéndome fresco mental y físicamente. Como es el Abierto de Estados Unidos, le di una oportunidad y di lo mejor de mí. No tuve problemas físicos, simplemente no tuve nafta y eso se pudo ver en la forma en que jugué".