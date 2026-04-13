El automovilismo sanjuanino tuvo un fin de semana para destacar en la segunda fecha del Zonal Cuyano, disputada en el autódromo "Ciudad de San Martín", en Mendoza. Diez pilotos de San Juan tomaron parte en la jornada y se llevaron una victoria y un podio.
Diez pilotos sanjuaninos en el Zonal Cuyano y dos en el podio
La segunda fecha del Zonal Cuyano se corrió en el autódromo Ciudad de San Martín con diez pilotos sanjuaninos en pista. Facundo Della Motta ganó la Clase 3 y Mauricio Martos fue segundo en la Clase 1.