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Diez pilotos sanjuaninos en el Zonal Cuyano y dos en el podio

La segunda fecha del Zonal Cuyano se corrió en el autódromo Ciudad de San Martín con diez pilotos sanjuaninos en pista. Facundo Della Motta ganó la Clase 3 y Mauricio Martos fue segundo en la Clase 1.

El automovilismo sanjuanino tuvo un fin de semana para destacar en la segunda fecha del Zonal Cuyano, disputada en el autódromo "Ciudad de San Martín", en Mendoza. Diez pilotos de San Juan tomaron parte en la jornada y se llevaron una victoria y un podio.

En la Clase 3, Facundo Della Motta fue el dominador de la fecha: ganó tanto en la serie como en la carrera final. Lo acompañaron en el podio los mendocinos Lautaro Martínez y Martín Pontoni. Entre los sanjuaninos, Nicolás Peralta fue segundo en la serie pero largó último en la final por cambio de motor y terminó cuarto; Bautista Mattar finalizó sexto y Oscar Royón octavo, en su primera presentación del año.

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En la Clase 2, Gonzalo Martínez fue el único representante sanjuanino. Terminó tercero en la serie y cuarto en la final, detrás del ganador mendocino Nicolás Sabio, Alberto Antich y Pablo Corradi.

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La Clase 1 fue la categoría con mayor presencia sanjuanina, con cinco pilotos en pista. Mauricio Martos ganó su serie y finalizó segundo en la final. Emanuel Espósito terminó quinto, Eduardo Rached sexto, Antonio Lichardi octavo y Santiago Ortega décimo, luego de pelear posiciones de podio antes de sufrir un inconveniente mecánico.

La tercera fecha del Zonal Cuyano se disputará el 10 de mayo en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello, en San Juan.

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