Diez pilotos sanjuaninos en el Zonal Cuyano y dos en el podio

En la Clase 3, Facundo Della Motta fue el dominador de la fecha: ganó tanto en la serie como en la carrera final. Lo acompañaron en el podio los mendocinos Lautaro Martínez y Martín Pontoni. Entre los sanjuaninos, Nicolás Peralta fue segundo en la serie pero largó último en la final por cambio de motor y terminó cuarto; Bautista Mattar finalizó sexto y Oscar Royón octavo, en su primera presentación del año.

image

En la Clase 2, Gonzalo Martínez fue el único representante sanjuanino. Terminó tercero en la serie y cuarto en la final, detrás del ganador mendocino Nicolás Sabio, Alberto Antich y Pablo Corradi.