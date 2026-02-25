Los números de Coudet, el candidato a reemplazar a Gallardo

Sin embargo, la derrota 4-3 frente a River en la final de la Copa Argentina y las flojas campañas en el torneo local provocaron el fin del ciclo de Coudet en Rosario Central.

Luego de un frustrado paso por el Tijuana de México, Coudet volvió al fútbol argentino en 2018 para dirigir a Racing.

coudet 1

El funcionamiento llegó de manera inmediata, aunque el equipo flaqueaba en los momentos importantes. Prueba de esto fue la derrota ante Colón de Santa Fe en un partido donde si ganaba clasificaba a la Copa Libertadores del año siguiente y la eliminación en la primera ronda de la Copa Argentina.

Además, este ciclo estuvo marcado por los papelones constantes frente a River, que lo goleó 3-0 en la Copa Libertadores 2018 y 6-1 en la Superliga durante el 2019.

De todas maneras, su periodo en la “Academia” es recordado por los hinchas por los títulos en la Superliga 2018/19, donde sus dirigidos hicieron una campaña impresionante, y en el Trofeo de Campeones 2019, que marcó la despedida de Coudet del equipo de Avellaneda.

La carrera del “Chacho” Coudet como director técnico podría continuar en River, donde es visto con muy buenos ojos por sus dirigentes. Pero hay una gran traba: actualmente está en el Alavés de España, por lo que tendría que arreglar su salida de allí.

Los números de Coudet como director técnico en el fútbol argentino:

Rosario Central:

81 partidos

37 victorias

26 empates

18 derrotas

Dos finales perdidas (Copa Argentina 2015 y 2016)

Racing: