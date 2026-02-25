Los números de Coudet, el candidato a reemplazar a Gallardo
Eduardo Coudet aparece como el principal candidato para ocupar el lugar de Gallardo en River. Repasá sus estadísticas como DT en el fútbol argentino.
El director técnico Eduardo “Chacho” Coudet es el principal apuntado por la dirigencia de River para reemplazar a Marcelo Gallardo y en caso de que se de su arribo, tendrá su tercera experiencia en el fútbol argentino.
La carrera de Coudet como director técnico comenzó en 2015, cuando dirigió a Rosario Central. En su primer año el “Canalla” tuvo un muy buen desempeño, ya que terminó tercero en el Campeonato de Primera División, donde pelearon hasta el final, y además llegó hasta el partido decisivo de la Copa Argentina, en el que perdieron con muchísima polémica ante Boca.
En 2016, el equipo rosarino llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores bajo el mando del “Chacho”, aunque fue eliminado de manera agónica por Atlético Nacional de Colombia, que terminaría ganando el torneo de clubes más importante de América.
Sin embargo, la derrota 4-3 frente a River en la final de la Copa Argentina y las flojas campañas en el torneo local provocaron el fin del ciclo de Coudet en Rosario Central.
Luego de un frustrado paso por el Tijuana de México, Coudet volvió al fútbol argentino en 2018 para dirigir a Racing.
El funcionamiento llegó de manera inmediata, aunque el equipo flaqueaba en los momentos importantes. Prueba de esto fue la derrota ante Colón de Santa Fe en un partido donde si ganaba clasificaba a la Copa Libertadores del año siguiente y la eliminación en la primera ronda de la Copa Argentina.
Además, este ciclo estuvo marcado por los papelones constantes frente a River, que lo goleó 3-0 en la Copa Libertadores 2018 y 6-1 en la Superliga durante el 2019.
De todas maneras, su periodo en la “Academia” es recordado por los hinchas por los títulos en la Superliga 2018/19, donde sus dirigidos hicieron una campaña impresionante, y en el Trofeo de Campeones 2019, que marcó la despedida de Coudet del equipo de Avellaneda.
La carrera del “Chacho” Coudet como director técnico podría continuar en River, donde es visto con muy buenos ojos por sus dirigentes. Pero hay una gran traba: actualmente está en el Alavés de España, por lo que tendría que arreglar su salida de allí.
Los números de Coudet como director técnico en el fútbol argentino:
Rosario Central:
81 partidos
37 victorias
26 empates
18 derrotas
Dos finales perdidas (Copa Argentina 2015 y 2016)
Racing:
73 partidos
37 victorias
24 empates
12 derrotas
Dos títulos (Superliga 2018/19 y Trofeo de Campeones 2019)