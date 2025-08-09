Desafío de las Estrellas: Todino, el más veloz en los entrenamientos

El TC está acompañado en este evento por cuatro categorías, entre ellas el TC Pista. Gastón Iansa se quedó con la “pole position” y largará desde la mejor posición de partida con el Chevrolet en la serie 1 el domingo desde las 9:10, con un total de 5 vueltas. La serie 2, también con la misma cantidad de giros, lo tendrá partiendo en el lugar de privilegio a Gaspar Chansard, que hoy obtuvo el segundo tiempo clasificatorio. Esa competencia comenzará a las 9:35. La carrera final del TC Pista comenzará 11:30, a 20 vueltas o 40 minutos como máximo.

En el Turismo Carretera 2000 está presente el otro piloto sanjuanino, Joaquín Naranjo, que corre con un Ford Focus del JM Motorsport. Naranjo venía haciendo una buena clasificación y tuvo un golpe en la última curva del circuito, motivo por el cual no pudo realizar la carrera 1 ya que el equipo no llegó en ese momento con la reparación del auto, pero si largará el domingo la carrera 2, con el Ford Focus terminado, a partir de las 10:00. Joaquín estará partiendo desde el decimosexto cajón, en una competencia que tendrá un total de 20 vueltas o 30 minutos como máximo.

También integran el cronograma en el circuito sanjuanino dos categorías de fórmula, que tienen la participación de jóvenes promesas de nuestro país. Franco Ledesma en la F2 Argentina y Stefano Polini en la F3 Metropolitana respectivamente, resultaron los ganadores de las carreras finales del sábado en cada una de las categorías. Mañana la F3 desde las 8:35, a 10 vueltas o 20 minutos como máximo, y la F2 a partir de las 10:43, con 10 vueltas o 20 minutos como máximo, disputarán las competencias finales de día domingo.

RECONOCIMIENTOS A EX PILOTOS SANJUANINOS DE AUTOMOVILISMO

En la zona de podio del “Desafío de las Estrellas” en el Circuito San Juan Villicum, se realizó una distinción a ex pilotos sanjuaninos de automovilismo que nos representaron en el ámbito zonal, nacional e internacional. Ellos fueron Juan Tapia, Víctor “Poli” Malaisi, Alfredo Rodríguez, Juan Robledo, Carlos “Cascote”Juárez, Fernando Persia, José “Gringo” Ruiz, Santiago “Pato” Nielsen, Roberto Basualdo, Ricardo Zunino, José “Fanfa” Martín, Daniel Torcivia y Joaquín Ares. Se vivió un momento emotivo con familiares y amigos de los pilotos, además de autoridades de la Agencia Deporte San Juan y la ACTC. Además estos ex pilotos le regalaron un cuadro con fotos de la época a directivos de la ACTC, Secretaría de Deporte, al Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y gobernador de la Provincia de San Juan, Marcelo Orrego.