Del Potro: "Me siento atrapado en un cuerpo que no me responde"

"Al día siguiente de jugar contra Delbonis me tomé un avión a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía. Estuve dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea, me operaron, hice rehabilitación y no funcionó. Me infiltraron, me sacaron tendones, me quemaron nervios... Un sufrimiento diario", confesó el tandilense, quien desde la lesión que sufrió en 2019 en Queens contra Denis Shapovalov nunca volvió a ser el mismo.

Si bien hoy se encuentra alejado del tenis profesional, lo cierto es que esa maldita rodilla todavía le acarrea problemas en su vida diaria, algo que también remarcó en el video que publicó en sus redes sociales: "Mi vida cotidiana no es la que deseo. Era un tipo muy activo, que le gustaba hacer deporte, no solo jugar al tenis. Me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó, que era jugar al tenis. Es muy difícil tener que caretear todo las 24 horas".