Del Potro para Djokovic: "Sos el más grande en el deporte y en la vida"

No me alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí desde aquel día en la cena en Miami, cuando aceptaste esta gran locura de formar parte de mi despedida en Argentina, a pesar de tu temporada tan complicada. Desde ese momento hasta el día que… pic.twitter.com/wXWEUSs1rd — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) December 4, 2024

El mensaje de agradecimiento de Juan Martín del Potro a Novak Djokovic

"Querido Nole, no me alcanzan las palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí desde aquel día en la cena en Miami, cuando aceptaste esta gran locura de formar parte de mi despedida en Argentina, a pesar de tu temporada tan complicada. Desde ese momento hasta el día que te fuiste de mi país, demostraste una generosidad que nunca voy a olvidar", comenzó diciendo la Torre de Tandil en su mensaje destinado a Djokovic en redes sociales.

"Estoy eternamente agradecido a vos, a Charly, a Mark y a todo tu equipo por haber estado a disposición en cada detalle, en cada necesidad. Entendiste y comprendiste la situación en la que me encontraba, y fuiste el mejor compañero, dentro y fuera de la cancha, para hacer realidad una despedida que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado. Tu presencia no solo hizo que este evento fuera inolvidable para mí y para mi familia, sino que trascendió el tenis. Todo un país pudo disfrutar y emocionarse con vos, y quedó claro que no solo sos el más grande de la historia en el deporte, sino también en la vida. Argentina te ama, y estamos eternamente agradecidos por el show, la generosidad y la entrega que diste para este día fuera perfecto", escribió Del Potro agradeciéndole su generosidad al serbio.

"Siento que de todo esto nación algo muy especial: una amistad sincera que durará para siempre. Te quiero mucho, amigo. Gracias por tanto, y hasta pronto", cerró el tandilense junto a una fotos del día de la despedida y los días de serbio en Argentina.