De San Juan al título: Fabricio Pérez festejó otro campeonato con el Pincha

Ese gol cambió el desarrollo del encuentro. Estudiantes ganó confianza, empujó a Platense contra su arco y, sobre la hora, volvió a golpear con otro tanto de Alario para sellar el 2-1 definitivo y desatar el festejo.

Para Pérez, el título representó la continuidad de un recorrido ascendente. Este campeonato se suma al conseguido en 2024 y al reciente Torneo Clausura, trofeos que lo encontraron en plena formación, pero siempre presente en momentos decisivos.

El camino del juvenil comenzó en Rawson y Trinidad, siguió con su llegada a la pensión de Estudiantes y su desarrollo en las divisiones inferiores. Con goles en Reserva, se ganó la firma de su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027 y la confianza del entrenador Eduardo Domínguez.

Aunque en el partido anterior ante Racing no sumó minutos, frente a Platense tuvo su debut en una final, incluso ingresando antes que el propio Alario, una señal clara de la consideración que el cuerpo técnico tiene sobre él. La asistencia del empate terminó de justificar esa apuesta.

Al cierre de la transmisión televisiva, el manager del club, Agustín Alayes, destacó el rendimiento del sanjuanino durante la temporada y lo señaló como uno de los juveniles con mayor proyección de cara al próximo ciclo futbolístico.