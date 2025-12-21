De San Juan al título: Fabricio Pérez festejó otro campeonato con el Pincha
Fabricio Pérez volvió a festejar con Estudiantes de La Plata. El sanjuanino fue protagonista en la final ante Platense y sumó su tercer título en Primera División con apenas 20 años.
La tarde en San Nicolás volvió a teñirse de rojo y blanco y dejó una nueva página dorada para Fabricio Pérez, el joven sanjuanino que, con apenas 20 años, sumó otro título en Primera División con Estudiantes de La Plata.
El Pincha venció 2-1 a Platense en una final intensa y cambiante que se definió en tiempo adicionado y le permitió quedarse con el Trofeo de Campeones 2025. En ese contexto de máxima tensión, Pérez tuvo un rol determinante cuando el equipo más lo necesitaba.
El partido se había vuelto cuesta arriba para Estudiantes tras el gol del rival en el complemento. Con el marcador en contra, el cuerpo técnico apostó por variantes ofensivas y allí apareció el sanjuanino. A falta de 28 minutos, ingresó por Burgos y, en su primera gran intervención, fue clave: un centro y una disputa en el área terminaron dejando la pelota servida para que Lucas Alario marcara el empate.
Ese gol cambió el desarrollo del encuentro. Estudiantes ganó confianza, empujó a Platense contra su arco y, sobre la hora, volvió a golpear con otro tanto de Alario para sellar el 2-1 definitivo y desatar el festejo.
Para Pérez, el título representó la continuidad de un recorrido ascendente. Este campeonato se suma al conseguido en 2024 y al reciente Torneo Clausura, trofeos que lo encontraron en plena formación, pero siempre presente en momentos decisivos.
El camino del juvenil comenzó en Rawson y Trinidad, siguió con su llegada a la pensión de Estudiantes y su desarrollo en las divisiones inferiores. Con goles en Reserva, se ganó la firma de su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027 y la confianza del entrenador Eduardo Domínguez.
Aunque en el partido anterior ante Racing no sumó minutos, frente a Platense tuvo su debut en una final, incluso ingresando antes que el propio Alario, una señal clara de la consideración que el cuerpo técnico tiene sobre él. La asistencia del empate terminó de justificar esa apuesta.
Al cierre de la transmisión televisiva, el manager del club, Agustín Alayes, destacó el rendimiento del sanjuanino durante la temporada y lo señaló como uno de los juveniles con mayor proyección de cara al próximo ciclo futbolístico.