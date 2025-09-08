"
San Juan 8 > Ovación > Unión

Unión sumó otro triunfo y se mantuvo en lo más alto

Unión derrotó 1 a 0 a 9 de Julio como visitante y sigue arriba en las posiciones. Atenas se quedó con el clásico de Pocito en otro de los destacados del domingo.

La fecha 9 del Torneo Clausura masculino de la Liga Sanjuanina de Fútbol se jugó casi en su totalidad en la tarde del domingo. Unión sigue mirando a todos desde arriba y Atenas fue el gran ganador en el Clásico de Pocito. El único juego pendiente es el de Colón vs. Marquesado.

Unión no detuvo su racha ganadora y esta vez la víctima fue 9 de Julio. El Azul de Villa Krause se impuso 3 a 1 como visitante con goles de Héctor Pérez, Luciano Riveros y Axel Ciriñan. El local anotó a través de Nicolás Camargo.

Trinidad, uno de los escoltas de Unión, consiguió un apretado 1 a 0 como local de San Lorenzo de Ullum. Lorenzo Aballay le dio los tres puntos al León.

El Clásico de Pocito quedó en manos de Atenas. El Mirasol venció 2 a 1 a Aberastain en el estadio del Bicentenario con goles de Nicolás Lucero y Eduardo Bronvale. Paulo Garín anotó para el Naranja.

Árbol Verde sumó tres puntos importantes para su lucha por evitar el descenso. Superó 1 a 0 a Villa Obrera en Chimbas con gol de Rodrigo Pérez.

Peñarol se hizo fuerte en su reducto y venció 3 a 1 a Sarmiento con los goles de Matías Gonzales, Ramón Ávila y Cristian Aguilera. Diego Maldonado convirtió para la visita.

López Peláez venció 2 a 0 a Carpintería en su casa con goles de Gastón Videla y Carlos Cabañas.

Juventud Zondina le dio otro golpe duro golpe a Alianza con un 3 a 0 como local. Alan Díaz, Heber González y Samuel Carbajal fueron los artilleros de la Juve.

Rivadavia también sumó puntos importantes para su lucha por mantener la categoría. Fue triunfo 2 a 1 como local ante Minero con goles de Gonzalo Carrizo y Richard Veragua. Adrián Fuentes convirtió para la visita

La fecha se completará el martes a las 16.30 con Colón Junior recibiendo a Marquesado, el flamante clasificado al Regional Amateur. Desamparados quedó libre.

Clausura LSF F9 2025

