Cuatro sanjuaninos estarán en la carrera de trail más importante del mundo

Desde Francia, Franco Oro se refiere al gran compromiso que afrontará en la carrera reina UTMB, la que todo corredor de trail aspira a correr al menos una vez en su vida “Serán 174 kilómetros, 10.000 metros de desnivel positivo acumulado. He trabajado en cuanto a que ahora que me enfrento a dos carreras grandes e importantes y es poco tiempo de recuperación que tengo entre UTMB y el mundial, y por la magnitud, el esfuerzo que requiere, necesito tener una mejor recuperación. Ahora me encuentro en Chamonix, Francia, en los Alpes, esperando la gran competencia que es la final de la World Series UTMB, así que contento y feliz de estar acá una vez más y es un desafío muy grande para mí también darle la vuelta a los Alpes”.

La CCC, con sus 101 km, es considerada como la hermana pequeña de la UTMB y que pasó a ser una carrera única en su categoría y entre las más prestigiosas del mundo. Allí estará Horacio Peñaloza, quien se refiere a lo que está viviendo en los días previos: “El viernes corro la carrera CCC que tiene 101 kilómetros, con 6.000 metros positivos. Muy contento de haber tenido la oportunidad de venir y poder estar acá, compitiendo en la carrera más importante de lo que es la disciplina del trail running. Tengo la posibilidad de estar acá gracias a la clasificación directa que me dio Valholl. Fui el primer sanjuanino en lograr el pase para acá, así que eso me pone muy contento y me genera muchas expectativas de poder venir a competir acá, con un nivel que es increíble. Ahora a esperar que el viernes sea una linda carrera, que el clima acompañe porque está pronosticado mucha lluvia, así que a tratar de hacer lo mejor posible y disfrutar, porque ha sido difícil llegar hasta acá”.

La OCC es el gran desafío para los amantes de las distancias medias, con un recorrido de 55 km y 3.425 metros de desnivel positivo, esta competencia la correrán Darío Daroni y Noelia Martín, un matrimonio para quién el trail forma una parte muy importante en su vida y que les permitirá en pocas horas cumplir con el sueño de correr en el bello lugar que conforma la frontera franco-suiza.

Desde Chamonix, donde estará el arco de llegada, Noelia toma la posta y se refiere a lo que está a punto de vivir junto a Darío: “Los dos vamos a correr 57 kilómetros. Hay pronóstico de lluvia todo el día y eso genera un poquito de preocupación, pero hay todo un sistema de previsión y de cambios que aún no se han notificado, por lo que hay que estar expectantes. Ya estamos acreditados, tranquilos, disfrutando de ésta, que es la fiesta del trail; está lleno de gente, muchos corredores, ya se ha corrido la TDS (146 km). Lo nuestro es un proyecto que llevamos desde hace mucho tiempo y por el cual venimos trabajando para poder estar acá, hemos entrenado un montón. Después, la montaña decide lo que sucede; obviamente se respeta lo que la montaña decida pero en la medida que nosotros podamos, lo vamos a dar todo. En mi caso, siento que voy a representar a aquellos que se dedican a otra cosa, que trabajan, y que también pueden estar en esta línea de largada, con todo lo que eso significa, que ha sido un proyecto de muchos años”.