Gutiérrez participó junto a Caputo de la reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal

Durante la jornada, los integrantes del Consejo analizaron y aprobaron los informes vinculados al cierre presupuestario del ejercicio 2024, los Presupuestos 2026 y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales para el período 2026-2028 de las jurisdicciones comprendidas dentro del régimen.

Asimismo, se aprobó la Memoria y Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2025, junto con el informe de auditoría respectivo.

Otro de los temas centrales fue el debate sobre posibles actualizaciones al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. La propuesta busca generar un proceso participativo de análisis y reflexión para fortalecer los mecanismos de aplicación y control, consolidando herramientas orientadas a la sostenibilidad de las finanzas públicas y al fortalecimiento institucional.

Durante la apertura del encuentro, Frigerio destacó que la reducción de impuestos debe estar acompañada por responsabilidad fiscal y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo el espacio federal. Por su parte, Caputo sostuvo que el modelo de desarrollo productivo impulsado por el Gobierno nacional se apoya en tres pilares fundamentales: la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y una visión cada vez más federal de la gestión pública.