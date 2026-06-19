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Gutiérrez participó junto a Caputo de la reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal

Durante el encuentro se analizó el cierre presupuestario del ejercicio 2024, los Presupuestos 2026 y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales para el período 2026-2028

El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, desarrollada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

La sesión estuvo encabezada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien además preside el Consejo Federal. Del encuentro también participó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a ministros y secretarios de Economía y Hacienda de las provincias adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

En su rol de secretario del Comité Ejecutivo del organismo, Gutiérrez presentó un informe sobre las principales acciones realizadas desde la última reunión celebrada en diciembre de 2025 en Mendoza. Entre los puntos destacados mencionó las tareas de evaluación y seguimiento previstas por la Ley de Responsabilidad Fiscal, el trabajo de las comisiones técnicas permanentes y las actividades de asistencia técnica destinadas a provincias y municipios.

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Durante la jornada, los integrantes del Consejo analizaron y aprobaron los informes vinculados al cierre presupuestario del ejercicio 2024, los Presupuestos 2026 y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales para el período 2026-2028 de las jurisdicciones comprendidas dentro del régimen.

Asimismo, se aprobó la Memoria y Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2025, junto con el informe de auditoría respectivo.

Otro de los temas centrales fue el debate sobre posibles actualizaciones al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. La propuesta busca generar un proceso participativo de análisis y reflexión para fortalecer los mecanismos de aplicación y control, consolidando herramientas orientadas a la sostenibilidad de las finanzas públicas y al fortalecimiento institucional.

Durante la apertura del encuentro, Frigerio destacó que la reducción de impuestos debe estar acompañada por responsabilidad fiscal y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo el espacio federal. Por su parte, Caputo sostuvo que el modelo de desarrollo productivo impulsado por el Gobierno nacional se apoya en tres pilares fundamentales: la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y una visión cada vez más federal de la gestión pública.

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