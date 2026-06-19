Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar un robo en un comercio de Rawson y ser interceptados por efectivos policiales cuando intentaban escapar con los elementos sustraídos. La causa fue caratulada como "Robo agravado por ser en poblado y en banda y consumado" y quedó en manos de la UFI Flagrancia.
Detuvieron a tres personas que robaron en un comercio de Rawson
El hecho se registró en el local comercial "La Boutique del Chacinado". Los delincuentes se habían llevado la caja registradora.