"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > personas

Detuvieron a tres personas que robaron en un comercio de Rawson

El hecho se registró en el local comercial "La Boutique del Chacinado". Los delincuentes se habían llevado la caja registradora.

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este jueves luego de protagonizar un robo en un comercio de Rawson y ser interceptados por efectivos policiales cuando intentaban escapar con los elementos sustraídos. La causa fue caratulada como "Robo agravado por ser en poblado y en banda y consumado" y quedó en manos de la UFI Flagrancia.

El hecho se registró en el local comercial "La Boutique del Chacinado", ubicado en la intersección de calles Vidart y Alfredo Rizo. Según informaron fuentes policiales, cuatro sujetos ingresaron al negocio y sustrajeron distintos efectos antes de darse a la fuga en dirección a Villa 17 de Agosto.

Tras recibir el alerta, personal de Comando Sur desplegó un operativo de búsqueda. A las 4:23 de la madrugada, apenas minutos después del robo, los efectivos lograron interceptar en el interior de la villa a tres hombres mayores de edad que coincidían con las características aportadas por los testigos y que transportaban parte de la mercadería robada.

Te puede interesar...

Durante el procedimiento se secuestró una llave fija de color gris, una mochila azul con un cargador en su interior, una caja registradora roja y una campera verde, elementos que habrían sido sustraídos del comercio.

Posteriormente, los uniformados constataron en el lugar del hecho que los delincuentes habían violentado el acceso al local para concretar el robo.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Fernando Bonomo, se inició el Acto de Procedimiento Especial de Flagrancia. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar la participación del cuarto involucrado que logró escapar del operativo policial.

Temas

Te puede interesar