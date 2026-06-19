Detuvieron a tres personas que robaron en un comercio de Rawson

El hecho se registró en el local comercial "La Boutique del Chacinado", ubicado en la intersección de calles Vidart y Alfredo Rizo. Según informaron fuentes policiales, cuatro sujetos ingresaron al negocio y sustrajeron distintos efectos antes de darse a la fuga en dirección a Villa 17 de Agosto.

Tras recibir el alerta, personal de Comando Sur desplegó un operativo de búsqueda. A las 4:23 de la madrugada, apenas minutos después del robo, los efectivos lograron interceptar en el interior de la villa a tres hombres mayores de edad que coincidían con las características aportadas por los testigos y que transportaban parte de la mercadería robada.