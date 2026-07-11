El Bicentenario ruge de nuevo: Los Pumas reciben a Gales en un duelo de revancha

Más allá del resultado, la jornada tendrá un momento histórico para el rugby argentino. El segunda línea Guido Petti disputará su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas, convirtiéndose en el sexto jugador en alcanzar esa marca.

El jugador formado en el SIC debutó en 2014 frente a Italia y participó en los Mundiales de 2015, 2019 y 2023, consolidándose como una de las piezas más importantes del seleccionado.

Durante la semana, el cuerpo técnico trabajó sobre los aspectos que más preocuparon tras la caída ante Escocia. "Esta semana nos sentimos más cómodos como equipo, más cohesionados. Seguimos trabajando sobre las cosas que tenemos que corregir y fue una buena semana", señaló Contepomi.

El entrenador remarcó que las principales falencias estuvieron en el maul defensivo, el juego aéreo y el line, aspectos que buscarán mejorar frente a un rival exigente.

Gales llega fortalecido

El conjunto europeo también arriba con confianza luego de superar 39-24 a Fiji y tendrá tres modificaciones respecto de ese encuentro.

Su entrenador, Steve Tandy, anticipó un duelo de alta intensidad y destacó el potencial argentino.

"Sabemos que Argentina es un equipo muy apasionado y habilidoso. Será una oportunidad increíble para jugar como visitantes", sostuvo.

Las formaciones

Los Pumas

Boris Wenger; Julián Montoya (capitán), Tomás Rapetti; Guido Petti, Matías Alemanno; Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Bautista Delguy; Santiago Carreras.

Gales

Rhys Carre; Dewi Lake; Dillon Lewis; Ben Carter; Adam Beard; James Botham; Jac Morgan; Aaron Wainwright; Tomos Williams; Sam Costelow; Josh Adams; Joe Hawkins; Eddie James; Ellis Mee; Blair Murray.

El encuentro comenzará a las 16.10, será dirigido por el neozelandés Paul Williams y podrá verse por ESPN 2 y Disney+ Premium. Con el Bicentenario como escenario y miles de sanjuaninos acompañando desde las tribunas, Los Pumas buscarán regalar una alegría y volver a rugir en casa.