Conmoción por un tiroteo en un fan fest del Mundial: hay un muerto y un herido grave

El ataque ocurrió cerca de N Market Street y W Santa Clara Street, en las inmediaciones de la plaza, lo que obligó a las autoridades a cerrar varias calles y pedir a los residentes que evitaran la zona mientras avanzan las pericias.

Tiroteo en San José: el ataque ocurrió horas después del único partido del día en el Mundial

Un periodista de Reuters presente en el lugar describió una fuerte presencia policial, con múltiples patrulleros y agentes desplegados en la zona de San Pedro Square. También observó a una persona siendo retirada en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, mientras la escena permanecía completamente acordonada.

En paralelo, una guardia de seguridad que se encontraba en el área relató al medio el momento posterior a la balacera. “La persona todavía gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda”, aseguró. Además, agregó que la policía mantenía diálogo con testigos y personal de seguridad mientras avanzaban las primeras pericias.

San Pedro Square es uno de los principales puntos de reunión de hinchas durante el Mundial, con pantallas gigantes y gran concentración de público. Tras el hecho, varios bares del sector cerraron sus puertas y las autoridades reforzaron la presencia policial.

La policía de San José mantiene el caso bajo investigación como homicidio, mientras continúa el relevamiento de pruebas y testimonios en la zona del ataque.