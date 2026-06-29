Las Kamikazes se coronaron en el Mundial de beach handball

El partido decisivo se disputó este domingo en Zagreb, Croacia, y el equipo dirigido por Leticia Brunati coronó una gran campaña con su mayor logro ya que habían sido finalistas en 2024 (cayeron ante Alemania).

Tras haber vencido a Países Bajos en cuartos y España en semifinales (también en shoot-out) el seleccionado nacional tuvo que definir el título con Dinamarca, un rival poderoso y con experiencia en definiciones) y logró subir a lo más alto del podio repitiendo lo hecho en los World Games 2025.