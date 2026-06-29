La Selección Argentina femenina de beach handball, conocida como Las Kamikazes, se consagró campeona del mundo por primera vez en su historia al vencer en la final del 12do Mundial de la especialidad a Dinamarca por 2-1 (20-14, 14-27 y 6-2 en shoot-outs).
Las Kamikazes se coronaron en el Mundial de beach handball
El partido decisivo se disputó este domingo en Zagreb, Croacia, y el equipo dirigido por Leticia Brunati coronó una gran campaña con su mayor logro ya que habían sido finalistas en 2024 (cayeron ante Alemania).