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Las Kamikazes se coronaron en el Mundial de beach handball

El partido decisivo se disputó este domingo en Zagreb, Croacia, y el equipo dirigido por Leticia Brunati coronó una gran campaña con su mayor logro ya que habían sido finalistas en 2024 (cayeron ante Alemania).

La Selección Argentina femenina de beach handball, conocida como Las Kamikazes, se consagró campeona del mundo por primera vez en su historia al vencer en la final del 12do Mundial de la especialidad a Dinamarca por 2-1 (20-14, 14-27 y 6-2 en shoot-outs).

El partido decisivo se disputó este domingo en Zagreb, Croacia, y el equipo dirigido por Leticia Brunati coronó una gran campaña con su mayor logro ya que habían sido finalistas en 2024 (cayeron ante Alemania).

Tras haber vencido a Países Bajos en cuartos y España en semifinales (también en shoot-out) el seleccionado nacional tuvo que definir el título con Dinamarca, un rival poderoso y con experiencia en definiciones) y logró subir a lo más alto del podio repitiendo lo hecho en los World Games 2025.

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Zoe Turnes fue elegida por la IHF como la mejor jugadora del Mundial y Alma Jazmín Molina la mejor defensora.

Bronce en el cuadro masculino

Además del oro femenino, el equipo masculino (Los Kamikazes) se colgó la medalla de bronce al vencer al local Croacia, logrando un histórico doble podio para Argentina en Zagreb.

La Selección Masculina al mando de Sebastián Ferraro había perdido en semifinales ante Alemania en unos ajustados shoot-out con parciales 20:21, 15:12 y 8:9.

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