Las Selecciones argentinas de hockey sobre patines participarán este año de los World Skate Games que se disputarán en Asunción, Paraguay. La Sub-19, la femenina y la masculina buscarán en octubre recuperar los títulos del mundo que ganaron en San Juan 2022 y perdieron en Novara 2024.
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Fixture confirmado para las Selecciones argentinas de hockey sobre patines
Las Selecciones femenina, masculina y Sub-19 masculina jugarán en octubre sus Mundiales en Paraguay. Buscarán recuperas coronas perdidas en Novara.