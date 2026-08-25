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Fixture confirmado para las Selecciones argentinas de hockey sobre patines

Las Selecciones femenina, masculina y Sub-19 masculina jugarán en octubre sus Mundiales en Paraguay. Buscarán recuperas coronas perdidas en Novara.

Las Selecciones argentinas de hockey sobre patines participarán este año de los World Skate Games que se disputarán en Asunción, Paraguay. La Sub-19, la femenina y la masculina buscarán en octubre recuperar los títulos del mundo que ganaron en San Juan 2022 y perdieron en Novara 2024.

World Skate Games – Asunción 2026

Sub-19 masculino:

4/10; 13.15 – Argentina – Suiza

5/10; 20.00 – Argentina – España

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6/10; 15.30 – Argentina – Italia

Femenino:

4/10; 20.00 – Argentina – Suiza

5/10; 15.30 – Argentina – Francia

6/10; 20.00 – Argentina – España

8/10; 20.00 – Argentina – Chile

Masculino:

12/10; 17.45 – Argentina – Francia

13/10; 20.00 – Argentina – Angola

14/10; 20.00 – Argentina – Chile

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