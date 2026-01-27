Furor por Santiago Ascacíbar en Boca: revisión médica y firma de contrato

La búsqueda de un volante con dinámica, llegada al área y perfil ofensivo llevaba tiempo en Boca, pero la lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, que deberá ser operado, terminó de convertir a Ascacibar en una prioridad para el cuerpo técnico y la dirigencia.

Tras el triunfo ante Deportivo Riestra, el entrenador Claudio Úbeda se refirió al mediocampista y señaló: “No descubrimos nada con decir que Ascacibar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar”.

El exjugador del Stuttgart había sido titular el viernes en el empate 1-1 de Estudiantes ante Independiente y, al finalizar el partido, se lo vio emocionado en la zona de vestuarios, en una imagen que fue interpretada como una despedida del club platense. Cuatro días después, se confirmó su llegada al conjunto azul y oro.

En paralelo, Boca y Estudiantes también cerraron la transferencia cruzada de Brian Aguirre. A pedido de Domínguez, ante la inminente salida de Edwin Cetré, el jugador dejará La Bombonera a préstamo, con opción de compra por un alto porcentaje de la ficha.