Boca cerró la incorporación de Santiago Ascacibar como segundo refuerzo del mercado de pases. Luego de negociaciones que se aceleraron en los últimos días, en Brandsen 805 alcanzaron un acuerdo con Estudiantes y este martes el mediocampista se realizó la revisión médica, acompañado por una nutrida presencia de hinchas con camisetas azul y oro.
Furor por Santiago Ascacíbar en Boca: revisión médica y firma de contrato
