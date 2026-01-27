"
Furor por Santiago Ascacíbar en Boca: revisión médica y firma de contrato

Tras intensas negociaciones, Boca llegó a un acuerdo con Estudiantes y Santiago Ascacibar se convirtió en el segundo refuerzo del mercado. El mediocampista ya se realizó la revisión médica.

Boca cerró la incorporación de Santiago Ascacibar como segundo refuerzo del mercado de pases. Luego de negociaciones que se aceleraron en los últimos días, en Brandsen 805 alcanzaron un acuerdo con Estudiantes y este martes el mediocampista se realizó la revisión médica, acompañado por una nutrida presencia de hinchas con camisetas azul y oro.

La operación se destrabó tras una mejora en la propuesta por parte del Xeneize. Luego de dos ofertas rechazadas, Boca ajustó los números y avanzó por el 80% del pase del jugador, quien era capitán y pieza clave del equipo de Eduardo Domínguez, aunque con aval institucional para iniciar un nuevo desafío.

Si bien resta la confirmación oficial, la cifra acordada ronda los 4 millones de dólares por ese porcentaje de la ficha. En la negociación también influyeron dos factores: Ascacibar resigna el 15% que le correspondía de la operación y se contempló una deuda previa que mantenía Estudiantes.

La búsqueda de un volante con dinámica, llegada al área y perfil ofensivo llevaba tiempo en Boca, pero la lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, que deberá ser operado, terminó de convertir a Ascacibar en una prioridad para el cuerpo técnico y la dirigencia.

Tras el triunfo ante Deportivo Riestra, el entrenador Claudio Úbeda se refirió al mediocampista y señaló: “No descubrimos nada con decir que Ascacibar tiene jerarquía, personalidad y si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, en un grupo que compite en la alta competencia. Nadie tiene asegurado su lugar”.

El exjugador del Stuttgart había sido titular el viernes en el empate 1-1 de Estudiantes ante Independiente y, al finalizar el partido, se lo vio emocionado en la zona de vestuarios, en una imagen que fue interpretada como una despedida del club platense. Cuatro días después, se confirmó su llegada al conjunto azul y oro.

En paralelo, Boca y Estudiantes también cerraron la transferencia cruzada de Brian Aguirre. A pedido de Domínguez, ante la inminente salida de Edwin Cetré, el jugador dejará La Bombonera a préstamo, con opción de compra por un alto porcentaje de la ficha.

