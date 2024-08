Con 7 sanjuaninas, Las Águilas tienen equipo para los World Skate Games

La plantilla que dirige el entrenador sanjuanino Jorge Castro está compuesta por un total de 12 jugadoras, quienes 7 de ellas son de San Juan.

Jugadoras de campo

Luciana Agudo (CP Vilasana)

Florencia Felamini (CP Vilasana)

Gimena Gómez (CP Vilasana)

Daiana Silva (CP Vilasana)

Lucía Maldonado (Unión Vecinal de Trinidad)

Julieta Martín (Sindicato Empleados de Comercio)

Arquera : Anabella Flores (Concepción)

Las jugadoras restantes son las mendocinas Adriana Soto (CP Fraga), Julieta Fernández (CP Fraga), Valentina Fernández (CP Manlleu) y las arqueras Andrea Jara (Unión Vecinal de Trinidad) y Natalia Jara (Andes Talleres).

El plantel argentino transitó una etapa de preselección y viene entrenándose desde hace un mes en el estadio Aldo Cantoni. Las jugadoras que también fueron parte de este proceso fueron Martina Sad, Valentina Verón, Milagros Carrera, Lourdes Tabarelli, Lourdes Lampasona y Ana Paula Gimeno.

Senior femenino: formará parte del grupo A y su estreno será el 16/09 vs. Francia, continuará el 17/09 vs. Colombia y el 18/09 jugará vs. Portugal.