Cómo les fue a los argentinos en Prólogo del Dakar 2026

En la misma división, Kevin Benavides, doble campeón del Dakar en motos y ahora reconvertido a los UTV, se ubicó séptimo. Además, el argentino Augusto Sanz fue segundo como navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, mientras que David Zille y Sebastián Cesana completaron una destacada actuación al finalizar quintos.

En Ultimate, la categoría principal de Autos, hubo presencia argentina entre los navegantes. Bruno Jacomy terminó octavo junto al chileno Lucas del Río, mientras que Fernando Acosta fue noveno acompañando al español Óscar Ral. Por su parte, Eduardo Blanco, único argentino en Autos como navegante del español Jesús Calleja, concluyó 54°.

En Side by Side (SSV), Jeremías González Ferioli fue el mejor argentino del día. Junto a Gonzalo Rinaldi, finalizó quinto, dentro del Top 10. La otra dupla nacional, integrada por Manuel Andújar y Andrés Frini, cerró el prólogo en el 13° puesto.

También hubo participación argentina en las categorías especiales. Gastón Mattarucco, navegante en Dakar Classic, inició su camino con un 81° puesto, mientras que Benjamín Pascual se ubicó entre los primeros tres de su divisional en Mission 1000.__IP__

El Dakar continuará este domingo con la primera etapa completa, nuevamente con inicio y final en Yanbu. Serán 518 kilómetros totales, con 305 de especial y 213 de enlace.