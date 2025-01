Cómo convence Marcelo Gallardo a los jugadores para venir a River

Para poder repatriar a Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi en este mercado, y Germán Pezzella y Marcos Acuña en el anterior, el Muñeco remarcó que es importante apelar a las fibras más íntimas: "Lo siento como un logro. No es fácil volver al fútbol argentino y a la Argentina cuando estás afuera. Tengo que convencer desde el sentimiento. Yo estoy acá porque me gusta y quiero a mi país. River, para mí, es todo. Si yo no sintiera eso, ¿cómo hago para convencerlos a ellos?".

En este camino, dejó un mensaje claro y fuerte, que los hinchas tomaron también como una especie de guiño sobre su futuro en el banco de suplentes de la Avenida Figueroa Alcorta 7597. "No podría hacerlo si a la primera de cambio me quiero ir o gano un torneo y quiero irme a dirigir a otro lado. Yo estoy acá porque quiero estar durante mucho tiempo. Cuando hablo con ellos, les digo que el club está en condiciones para hacer algo bueno", firmó.