Comienza el período de inscripción para la reválida de guardavidas

* Lugar: Departamento Náutico y Deporte Motor de 8:00 a 12:30 hs (sin excepción)
* Requisitos: La documentación completa, se debe presentar en las oficinas del Departamento Náutico y Deporte Motor (San Luis y Aberastain) de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 hs.- (Se recibirán todos los requisitos juntos, sin excepción).
1. Libreta de Guardavidas.
2. Certificado de aptitud física para realizar actividad física (Médico Clínico).
3. Ergometría informada por Cardiólogo (Estudio con esfuerzo).
4. Certificado de Apto Psicológico (emitido por Psicólogo).
* Costo: Los aspirantes que realicen la Reválida anual de Guardavidas 2025/2026, deberán abonar el importe de $ 30.000. (Pesos treinta mil), en concepto de inscripción para rendir el examen teórico práctico.
Reválida
Con respecto a la reválida de guardavidas para la temporada 2025/2026, se ha programado la evaluación teórica y la evaluación práctica, de acuerdo a los siguientes ítems a tener en cuenta:
* Evaluación Teórica (Obligatoria)
Se realizará el sábado 8 de Noviembre de manera virtual en horario de mañana. (Se enviará mail informativo con el horario)
Evaluación: Preguntas sobre conocimientos básicos y actualizados de RCP, Primeros Auxilios y Maniobras de Rescate - multiple choice (Para Personal Náutico se agrega Ley Náutica 826 G).
* Evaluación Práctica REVÁLIDA
Se realizará el sábado 15 de Noviembre, en el Embarcadero de Punta Negra 08:00 hs puntual.
1. Nado continuo 500 mts en 12 min (en 10´ Personal Náutico)
2. Pedestrismo 1000 mts en 5 min
3. Fuerza – Extensiones de brazos (Varones 40 – Mujeres 25)
4. Circuito de rescate (ingreso al agua, maniobras de rescate, remolque, extracción, traslado, RCP y primeros auxilios, preguntas teóricas etc.).
5. Evaluación escrita conocimientos básicos de RCP, 1° Aux, Técnicas Rescate. (Ley Náutica 826 G para Personal Náutico)
6. Evaluación práctica de navegación y rescate embarcado. (Personal Náutico)
El Personal Náutico rinde Reválida el viernes 14 de Noviembre.
Para mayor comunicación y/o consultas, comunicarse por correo electrónico: coordinació[email protected]