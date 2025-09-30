"
Comenzó la venta de entradas para el TC2000 y Zonal Cuyano

Lanzaron la venta de entradas para la 9° fecha del TC2000 y 7° del Zonal Cuyano a disputarse el 11 y 12 de Octubre en la reapertura del “El Zonda”.

La categoría lanzó este martes la venta de entradas para la 9° fecha del TC2000 y 7° del Zonal Cuyano a disputarse el fin de semana del 11 y 12 de Octubre en la reapertura del “El Zonda” Eduardo Copello. El Autódromo “volverá a tener automovilismo nacional con la llegada de los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA y de la Copa Rookie Latam, que correrán por primera vez en el tradicional e histórico circuito sanjuanino junto al zonal cuyano.

Desde hoy podés comprar tus entradas generales o pases a boxes para la 9º fecha del año del TC2000 que marcará el regreso al Zonda luego de 6 años. La última visita fue el 19 de septiembre de 2019 con la victoria de Matías Milla con el Renault Fluence del Renault Sport. Matías Rossi fue segundo con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y Matías Muñoz Marchesi terminó tercero con el Fiat Tipo del Fiat Racing Team. Esta será la visita Nº38 al trazado ubicado en la Quebrada de Zonda (Rivadavia, San Juan), que tiene a Juan María Traverso como máximo ganador con 6 victorias.

Con 8 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 162 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 137 puntos y tercero Franco Vivian (YPF ELAION AURO Proracing) con 126. En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) está primero con 203 puntos, seguido por Franco Morillo (Proracing) con 171 y por Matías Capurro (Corsi Sport) con 110.

El TC 2000 regresa al escenario sanjuanino después de 6 años, la última visita a ese trazado fue el 19 de septiembre de 2019, en tanto que el Zonal Cuyano tuvo su última carrera en ese circuito en el año 2017.

Las entradas se venden online en el sitio entradauno.com

Los valores son los siguientes:

Boxes $ 55.000.

Tribuna curva JM Traverso $ 40.000.

General (cerro) $ 25.000.

