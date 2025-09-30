Comenzó la venta de entradas para el TC2000 y Zonal Cuyano

Desde hoy podés comprar tus entradas generales o pases a boxes para la 9º fecha del año del TC2000 que marcará el regreso al Zonda luego de 6 años. La última visita fue el 19 de septiembre de 2019 con la victoria de Matías Milla con el Renault Fluence del Renault Sport. Matías Rossi fue segundo con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y Matías Muñoz Marchesi terminó tercero con el Fiat Tipo del Fiat Racing Team. Esta será la visita Nº38 al trazado ubicado en la Quebrada de Zonda (Rivadavia, San Juan), que tiene a Juan María Traverso como máximo ganador con 6 victorias.

Con 8 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 162 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 137 puntos y tercero Franco Vivian (YPF ELAION AURO Proracing) con 126. En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) está primero con 203 puntos, seguido por Franco Morillo (Proracing) con 171 y por Matías Capurro (Corsi Sport) con 110.