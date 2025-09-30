La categoría lanzó este martes la venta de entradas para la 9° fecha del TC2000 y 7° del Zonal Cuyano a disputarse el fin de semana del 11 y 12 de Octubre en la reapertura del “El Zonda” Eduardo Copello. El Autódromo “volverá a tener automovilismo nacional con la llegada de los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA y de la Copa Rookie Latam, que correrán por primera vez en el tradicional e histórico circuito sanjuanino junto al zonal cuyano.
Comenzó la venta de entradas para el TC2000 y Zonal Cuyano
