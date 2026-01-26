Colapinto tuvo un buen día en las prácticas de Barcelona

Desde la escudería francesa le bajaron el tono a la situación y explicaron que se trató de un inconveniente menor, habitual en jornadas de desarrollo donde el foco está puesto en la fiabilidad y la recolección de datos.

Embed | Franco Colapinto completó 28 vueltas en los tests de Barcelona, con un mejor tiempo de 1:21.348



P3 de 7 autos (Bortoleto, Lawson, Hajdar, Bottas, Ocon & Antonelli.) pic.twitter.com/7fUy1kfi3F — 43 ★ (@ColapintoFiles) January 26, 2026

Lejos de quedar condicionado, Colapinto logró completar una tanda progresiva que dejó buenas sensaciones puertas adentro. A lo largo de la jornada fue mejorando de manera constante sus registros, mientras se adaptaba al nuevo auto, a las exigencias aerodinámicas del modelo 2026 y a un contexto técnico todavía en etapa de ajuste fino.

En total, el argentino completó 28 vueltas y marcó como mejor tiempo un 1:21.348, que lo ubicó P3 entre los siete autos en pista. Si bien los ensayos en Montmeló no buscan tiempos finales ni tienen carácter competitivo, los números reflejaron una evolución clara en su ritmo y una jornada productiva para Alpine, incluso pese al contratiempo inicial.

La sesión forma parte de una serie de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni registros homologados, y resulta clave para validar sistemas y entender el comportamiento general del monoplaza antes del inicio formal del calendario.

En ese escenario, Colapinto sumó kilómetros importantes, fortaleció su rol dentro del proyecto y dejó una señal alentadora: el primer susto quedó atrás, y el trabajo siguió.