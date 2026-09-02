La reacción de Valentina Cervantes tras le cambio de club de Enzo Fernández

La influencer eligió publicar un collage compuesto por distintas fotografías familiares vinculadas al Chelsea. En las imágenes aparece junto a Enzo Fernández y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, en diferentes momentos que quedaron registrados durante la estadía de la familia en Londres.

Entre las postales que compartió Valu Cervantes se la puede observar con sus hijos acompañando a Enzo Fernández desde las tribunas y festejando importantes conquistas. También aparecen recuerdos de la celebración de la victoria en el Mundial de Clubes ante el París Saint-Germain, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y del triunfo frente al Betis por la UEFA Conference League, en el estadio municipal de Breslavia, Polonia.

El recorrido fotográfico también permitió advertir cuánto cambió la familia durante estos años. En una de las primeras visitas al Stamford Bridge, Benjamín todavía no había nacido. Hoy, el menor de los hijos de la pareja está próximo a cumplir tres años. La publicación de Valentina Cervantes estuvo acompañada por una carita emocionada y un corazón azul, símbolos de la nostalgia por la despedida y, al mismo tiempo, de la ilusión ante el comienzo de una nueva etapa.

Enzo Fernández había llegado al Chelsea en febrero de 2023 procedente del Benfica, en una operación de 121 millones de euros. Su destacada participación con la Selección argentina en el Mundial de Qatar había sido determinante para que el club inglés apostara por él. En aquel momento, abandonó Lisboa junto a Valentina y su hija Olivia para instalarse en Londres. Meses después, el 26 de octubre de ese mismo año, nació Benjamín.

La vida de la pareja en Inglaterra atravesó distintos momentos. En octubre de 2024, Valentina Cervantes dejó la vivienda que compartía con el futbolista y regresó a Buenos Aires junto a sus dos hijos, luego de que Fernández manifestara su deseo de experimentar una vida en soledad. Durante ese período, ella se enfocó especialmente en su trabajo como modelo e influencer.

Sin embargo, la separación no se extendió demasiado. A comienzos de 2025, después de compartir las fiestas en Europa, ambos decidieron reconciliarse y volver a apostar por su familia.

Ahora, Enzo Fernández y Valentina Cervantes, junto a Olivia y Benjamín, afrontan un nuevo cambio. La familia dejará atrás Londres para instalarse en otra ciudad, aunque seguirá dentro de Inglaterra y vinculada a la Premier League.

El pedido del entrenador Enzo Maresca fue determinante para concretar la llegada del mediocampista argentino, de 25 años, al Manchester City. Fernández firmó un contrato que lo vinculará con los Citizens hasta 2032 y ya se prepara para comenzar una nueva historia, esta vez lejos del color azul del Chelsea y con una nueva camiseta.