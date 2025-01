image.png

El lado B de Colapinto: las curiosas revelaciones

En la entrevista, Franco Colapinto mostró otro curioso costado e hizo llamativas revelaciones. En un momento, contó que prefiere "manejar camionetas". "No tenés que frenar en los pozos, no tenés que preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito”, afirmó.

A su vez, dio una sorpresiva respuesta cuando le preguntaron a qué se hubiese dedicado si no era piloto: “Chofer de Uber, capaz. Por suerte hago lo que me gusta”. Además, explicó sus cábalas: “Creo que de por sí los argentinos tenemos muchas cábalas. Siempre me pongo todo lo derecho primero, el guante, la bota derecha, el cinturón derecho, siento que estamos un poquito locos algunos”.