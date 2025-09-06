Colapinto finalizó 14° en la práctica libre del GP de Monza

Este sábado se lo notó mucho más cómodo y seguro arriba de su monoplaza y eso se reflejó en el circuito italiano donde hizo su debut en la Máxima a bordo de un Williams hace poco más de un año. Tuvo una gran vuelta que le permitió mejorar su tiempo a 1:20.034 (0.213 más rápido que el francés que acaba de renovar su contrato en la escudería), escalar cuatro posiciones y ser hasta el momento el mejor registro del equipo.

image

Este desempeño en la FP3, en la que cerraron el podio Charles Leclerc (1:19.352 con Ferrari) y Oscar Piastri (1:19.496 con McLaren), le permite llegar con ilusiones a la clasificación que se llevará a cabo a partir de las 11. Colapinto viene de quedar muy cerca de sumar sus primeros puntos en el GP de Países Bajos y sueña con tener un fin de semana redondo.