"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Colapinto

Colapinto finalizó 14° en la práctica libre del GP de Monza

El piloto argentino Franco Colapinto mejoró su desempeño del viernes y fue más rápido que su compañero Pierre Gasly, que terminó 18°.

Luego de un viernes otra vez marcado por la lentitud y las preocupaciones, Franco Colapinto cambió la cara de Alpine en el arranque de este fin de semana y se ubicó 14° en la última práctica libre del Gran Premio (GP) de Monza de la Fórmula 1. El piloto argentino quedó a siete décimas del líder Lando Norris, de McLaren, y fue más veloz que su compañero Pierre Gasly, en el puesto 18°.

Este sábado se lo notó mucho más cómodo y seguro arriba de su monoplaza y eso se reflejó en el circuito italiano donde hizo su debut en la Máxima a bordo de un Williams hace poco más de un año. Tuvo una gran vuelta que le permitió mejorar su tiempo a 1:20.034 (0.213 más rápido que el francés que acaba de renovar su contrato en la escudería), escalar cuatro posiciones y ser hasta el momento el mejor registro del equipo.

image

Este desempeño en la FP3, en la que cerraron el podio Charles Leclerc (1:19.352 con Ferrari) y Oscar Piastri (1:19.496 con McLaren), le permite llegar con ilusiones a la clasificación que se llevará a cabo a partir de las 11. Colapinto viene de quedar muy cerca de sumar sus primeros puntos en el GP de Países Bajos y sueña con tener un fin de semana redondo.

Te puede interesar...

Vale remarcar que el argentino no hizo su primer entrenamiento, ya que en su lugar estuvo el reserva Paul Aron, quien hizo un trompo en medio de la pista y finalizó 20°. Sí dijo presente en el segundo pero también quedó último y generó preocupación en Alpine. "Tenemos que estar tranquilos para mañana, pero hay que buscar mucha más performance porque estamos muy lejos", había intentado calmar las aguas ayer, como un anticipo de lo que se vendría.

Temas

Te puede interesar