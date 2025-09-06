Luego de un viernes otra vez marcado por la lentitud y las preocupaciones, Franco Colapinto cambió la cara de Alpine en el arranque de este fin de semana y se ubicó 14° en la última práctica libre del Gran Premio (GP) de Monza de la Fórmula 1. El piloto argentino quedó a siete décimas del líder Lando Norris, de McLaren, y fue más veloz que su compañero Pierre Gasly, en el puesto 18°.
Colapinto finalizó 14° en la práctica libre del GP de Monza
El piloto argentino Franco Colapinto mejoró su desempeño del viernes y fue más rápido que su compañero Pierre Gasly, que terminó 18°.