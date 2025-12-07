Colapinto celebró que terminó la temporada de Fórmula 1

“Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor”, analizó el argentino de 22 años.

A pesar de que no fue un buen 2025 para él, Colapinto se ilusionó con mejorar para 2026: "Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso”.

Por último, señaló: “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”.

La despedida de Colapinto a la temporada... y al auto

Luego del Gran Premio de Abu Dabi que decretó el final de la temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto usó las redes sociales para despedirse del auto A525 de Alpine, que tantas complicaciones le trajo a lo largo del año. "Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026. thanks team for this first season together (gracias equipo por esta primera temporada juntos", escribió en su cuenta de Instagram.