San Juan dio inicio oficialmente a los Juegos Nacionales de Adultos Mayores con una concurrida ceremonia de apertura desarrollada este lunes por la noche en el Estadio Aldo Cantoni. El evento reúne a más de 1.400 participantes de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidando a la provincia como punto de encuentro para el deporte nacional.
San Juan abrió los Juegos de Adultos Mayores con más de 1.400 atletas
El Estadio Aldo Cantoni albergó la ceremonia inaugural que reúne a delegaciones de 19 provincias y CABA. La competencia abarcará 11 disciplinas deportivas distribuidas en 4 sedes de la provincia.