San Juan abrió los Juegos de Adultos Mayores con más de 1.400 atletas

Durante el desarrollo de la competencia, los atletas disputarán un total de 11 disciplinas repartidas en 4 sedes deportivas especialmente acondicionadas. El acto de apertura contó con la participación de autoridades provinciales y nacionales, encabezadas por el vicegobernador Fabián Martín y el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik.

La realización de esta cita deportiva busca impulsar la integración social, el bienestar y la actividad física en las personas mayores, al tiempo que posiciona la infraestructura y la capacidad organizativa de San Juan para el desarrollo de acontecimientos de gran escala.