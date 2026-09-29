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San Juan abrió los Juegos de Adultos Mayores con más de 1.400 atletas

El Estadio Aldo Cantoni albergó la ceremonia inaugural que reúne a delegaciones de 19 provincias y CABA. La competencia abarcará 11 disciplinas deportivas distribuidas en 4 sedes de la provincia.

San Juan dio inicio oficialmente a los Juegos Nacionales de Adultos Mayores con una concurrida ceremonia de apertura desarrollada este lunes por la noche en el Estadio Aldo Cantoni. El evento reúne a más de 1.400 participantes de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidando a la provincia como punto de encuentro para el deporte nacional.

Durante el desarrollo de la competencia, los atletas disputarán un total de 11 disciplinas repartidas en 4 sedes deportivas especialmente acondicionadas. El acto de apertura contó con la participación de autoridades provinciales y nacionales, encabezadas por el vicegobernador Fabián Martín y el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik.

La realización de esta cita deportiva busca impulsar la integración social, el bienestar y la actividad física en las personas mayores, al tiempo que posiciona la infraestructura y la capacidad organizativa de San Juan para el desarrollo de acontecimientos de gran escala.

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