Luz tiene 7 años y su familia busca ayuda para llegar al Garrahan

La falta de respuestas mantiene a la familia en una búsqueda que ya lleva años. Ahora, el objetivo es poder llegar a Buenos Aires para que Luz sea evaluada por especialistas del Hospital Garrahan y continúe allí con estudios de mayor complejidad.

La familia ya inició gestiones ante el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano para conseguir asistencia con el traslado y la estadía en Buenos Aires. Mientras tanto, también comenzó una campaña solidaria para reunir los recursos necesarios para concretar el viaje.

La situación de salud de Luz también tuvo consecuencias en su estado nutricional. Según la información aportada por su familia, actualmente pesa 16 kilos y atravesó un cuadro de desnutrición.

A la búsqueda de la familia se sumó además la comunidad educativa de la escuela a la que asiste la niña, que lanzó una campaña para acompañarla y ayudar a que pueda acceder a la atención que necesita.

La historia de Luz ya había trascendido tiempo atrás por una frase que le dijo a su mamá y que refleja, desde su mirada de niña, el deseo que atraviesa toda la familia: “Mamá, quiero estar sanita, vendé mis peluches”.

Ahora el pedido vuelve a ser el mismo, pero con un nuevo objetivo: conseguir que Luz pueda viajar, ser atendida en el Garrahan y continuar una búsqueda que su familia sostiene desde hace años.

“La quiero ver sana a mi hija, nada más. Que sea una nena de acuerdo a su edad”, expresó su mamá.

Quienes puedan colaborar con la familia pueden hacerlo a través del alias loly.77.rulos, a nombre de Lorena Valeria Gema Albano, mamá de Luz.