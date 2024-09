Chiquito Romero volvió a pedir disculpas por su altercado con un socio

"Tuve una reunión después del entrenamiento. Me comunicaron la sanción y obviamente entiendo que, cuando sucede un acto de esta magnitud, tiene que haber una sanción, para que no se vuelva a repetir. Hablamos un poco de eso y del partido. Hay que tratar de sacar al club adelante entre todos", agregó.

La cuenta oficial del club de la Ribera publicó que Romero estará afuera de la lista de convocados por los dos próximos partidos, que serán ante Belgrano (24 de septiembre en Córdoba) y Argentinos Juniors (6 de octubre en el estadio Alberto J. Armando). Por lo tanto, Leandro Brey, el joven arquero proveniente de Los Andes en 2022 y elogiado hasta por el presidente Juan Román Riquelme, tomará la posta y estará presente en el arco boquense.

En este sentido, el misionero reveló algunos entretelones de la charla que tuvo con su familia, que había colgado una bandera suya pidiendo silencio en los palcos, tras el escándalo: "Mi mujer es el sostén, la que baja mi cabeza a tierra cuando no conseguimos los resultados. Hoy tengo sangre en el cuerpo y me duele cuando al equipo no le va bien. Ella hace que esté tranquilo. El fin de semana que viene tenemos que lograr un objetivo. Boca es un club grande, que necesita que los resultados estén. Mi hija vivió toda su vida afuera y lo primero que pisó cuando llegamos fue La Bombonera. Hoy sufre, llora y se pone triste por Boca. Pasó de querer ser tenista a sufrir por Boca. El otro día había caras de culo en mi casa. Tuve que poner la cara con mi familia y decirles que me equivoqué. Ir a la cancha es disfrutar y volver con la cabeza fría".