Briatore dejó en duda la continuidad de Colapinto en Alpine: ''Dependerá del rendimiento''

Al mismo tiempo, el italiano dejó entrever que no hay un límite definido en cuanto a la cantidad de carreras que Colapinto podría tener: “¿Carreras? No sé, la verdad. Nunca dije cinco carreras, tres carreras, cuatro carreras, una carrera. Ya veremos. Si Colapinto rinde, es él quien conduce el coche. Si no, ya veremos”, comentó, lo que generó preocupación entre los aficionados.

Briatore también sorprendió con una revelación inesperada: "2025 es un año en el que debemos prepararnos para 2026. Así que cualquier experimento que necesite hacer, lo estaremos haciendo. No sé ahora mismo si Franco se quedará toda la temporada o no, pero ya veremos. Depende del rendimiento. Solo nos fijamos en el rendimiento, nada más”.

Franco Colapinto, por su parte, expresó su desilusión tras los resultados iniciales. En la rueda de prensa, comentó: “Día complicado, (estuve) lejos, no me sentí muy cómodo y no me es fácil de explicar”. Sin embargo, mostró su determinación para mejorar: “Intentaré entender un poco todo lo que pasó y trataré de volver un poco mejor mañana”.

Al abordar los posibles factores técnicos detrás de la distancia con respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, Colapinto no se excusó, señalando: “(Gasly) Tiene un fondo nuevo, hay un par de cosas distintas, pero nada que marque tanta diferencia”. Para concluir, enfatizó su necesidad de analizar los datos y buscar soluciones: “Hay que ver la data, entender un poco mejor y traer ideas y soluciones para mañana”.

Los próximos horarios de las prácticas y la carrera son los siguientes: el viernes 30 de mayo, la Práctica Libre 2 de 12:00 a 13:00; el sábado 31 de mayo, la Práctica Libre 3 de 7:30 a 8:30 y la Clasificación de 11:00 a 12:00; mientras que el domingo 1 de junio se llevará a cabo la carrera a las 10:00, todos los horarios son de Argentina.