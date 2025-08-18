Borgogno fue un muro y San Martín rescató un punto ante Talleres

Embed TODO SAN MARTÍN DE SAN JUAN PIDIÓ PENAL ANTE TALLERES POR MANO DE MIGUEL NAVARRO.



NAZARENO ARASA consideró que la pelota ya se había ido de la cancha en el centro de Lucas Diarte.



El equipo de Carlos Tévez fue superior en la primera mitad, con 16 disparos en total (8 al arco y 8 desviados), pero se topó con la gran actuación del arquero Matías Borgogno, figura del encuentro al contener siete remates claros y convertirse en el sostén del conjunto sanjuanino.

Por BORGOGNO, Talleres no pudo romper el cero ante San Martín de San Juan



San Martín, dirigido por Leandro Romagnoli, resistió los embates y en el complemento se animó a atacar. Sebastián Jaurena y Santiago Salle generaron las chances más nítidas, aunque no pudieron quebrar a Guido Herrera.