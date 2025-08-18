"
Borgogno fue un muro y San Martín rescató un punto ante Talleres

Talleres y San Martín SJ igualaron 0-0 en Córdoba. La figura fue el arquero Borgogno. El Santo sigue último en la tabla y en zona de descenso, con una final clave ante Gimnasia.

En un duelo cerrado y con pocas emociones, Talleres y San Martín de San Juan empataron 0-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El resultado dejó a ambos sin poder despegar de la zona baja de la tabla, lo que aumenta la tensión en la lucha por la permanencia.

El equipo de Carlos Tévez fue superior en la primera mitad, con 16 disparos en total (8 al arco y 8 desviados), pero se topó con la gran actuación del arquero Matías Borgogno, figura del encuentro al contener siete remates claros y convertirse en el sostén del conjunto sanjuanino.

San Martín, dirigido por Leandro Romagnoli, resistió los embates y en el complemento se animó a atacar. Sebastián Jaurena y Santiago Salle generaron las chances más nítidas, aunque no pudieron quebrar a Guido Herrera.

Con este resultado, el “Santo” sigue último en la tabla anual con 14 puntos y además ocupa el último lugar en los promedios, por lo que hoy estaría descendiendo. El próximo sábado tendrá un duelo directo por la permanencia ante Gimnasia de La Plata en el Hilario Sánchez.

