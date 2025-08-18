En un duelo cerrado y con pocas emociones, Talleres y San Martín de San Juan empataron 0-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El resultado dejó a ambos sin poder despegar de la zona baja de la tabla, lo que aumenta la tensión en la lucha por la permanencia.
Borgogno fue un muro y San Martín rescató un punto ante Talleres
Talleres y San Martín SJ igualaron 0-0 en Córdoba. La figura fue el arquero Borgogno. El Santo sigue último en la tabla y en zona de descenso, con una final clave ante Gimnasia.