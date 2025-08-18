l Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Asesoramiento Previsional, alertó sobre los errores más frecuentes que generan demoras en los trámites jubilatorios. Desde la cartera provincial insistieron en la necesidad de consultar previamente para agilizar la obtención del beneficio.
Evitar demoras en la jubilación: los errores más comunes al iniciar el trámite
Errores frecuentes en los trámites jubilatorios pueden generar demoras importantes. El Ministerio de Gobierno de San Juan aconseja asesorarse y chequear aportes y documentación para agilizar el proceso.