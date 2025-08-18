Evitar demoras en la jubilación: los errores más comunes al iniciar el trámite

La Dirección también señaló que muchos ciudadanos desconocen la posibilidad de regularizar aportes faltantes a través de la Ley 27.705, que puede aplicarse hasta diez años antes de cumplir con la edad jubilatoria. Asimismo, no contemplar deudas de autónomos o monotributo, o problemas en las inscripciones, puede complicar la tramitación.

En el caso de las mujeres, el organismo recomendó mantener actualizados los datos en ANSES, ya que esto permite acceder al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado y valorar el tiempo dedicado a la crianza de los hijos.

Ante este panorama, el Ministerio de Gobierno instó a asesorarse con tiempo y aprovechar los canales gratuitos que ofrece la Dirección de Asesoramiento Previsional. La atención puede realizarse de manera presencial, telefónica o por correo electrónico:

Presencial: P. A. de Sarmiento 134 norte – Casa de Gobierno, Pabellón N° 5.

Teléfonos: 4296234 / 2645471782 / 0800-222-5824

Correo electrónico: [email protected]

Horarios: lunes a viernes de 7.30 a 14.30 horas.

La recomendación final de los especialistas es clara: planificar el trámite con anticipación, chequear los aportes y la documentación, y acudir a los organismos oficiales para evitar retrasos y garantizar una jubilación sin contratiempos.