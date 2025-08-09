San Martín perdió un partido clave ante Sarmiento de Junín

En el plano defensivo, Gabriel Díaz también tuvo una actuación destacada al imponerse en dos duelos clave. Con este resultado, Sarmiento suma tres puntos vitales en su lucha por escalar posiciones, mientras que San Martín continúa en caída libre, comprometido en ambas tablas.
Esta es la síntesis:
San Martín 0 – Sarmiento 1.
Estadio: Hilario Sánchez.
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Germán Delfino.
San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch y Tomás Fernández. DT: Leandro Romagnoli.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Jonatan Gómez; Julián Contrera, Santiago Rodríguez, Gastón González; Iván Morales. DT: Facundo Sava.
Goles en el segundo tiempo: 33m Gastón González (S).
Cambios en el primer tiempo: 26m Esteban Burgos por Recalde (SM).
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Tomás Escalante por Jaurena (SM); 8m Elián Giménez por Gómez (S); Joaquín 18m Gabriel Díaz por Godoy (S); 22m Juan Ignacio Cavallaro por T. Fernández (SM); 28m Lucas Pratto por Morales (S); Renzo Orihuela por Roncaglia (S); 37m Jonathan Menéndez por Tijanovich (SM); Franco Toloza por Watson (SM).
¡Mirá la galería de fotos de Adrián Carrizo!
