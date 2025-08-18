La esquina de Ruta 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía, dejará de ser un punto negro en materia vial. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que el Gobierno provincial construirá una rotonda en esa intersección, escenario de numerosos siniestros fatales en los últimos años.
A principios de 2026, construirán la rotonda en Ruta 20 y Gorriti
