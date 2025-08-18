A principios de 2026, construirán la rotonda en Ruta 20 y Gorriti

La rotonda proyectada tendrá unos 80 metros de radio e incluirá derivadores viales, con el objetivo de obligar a los conductores a disminuir la velocidad y reducir drásticamente la posibilidad de choques. “Es un punto muy crítico. Con esta obra buscamos terminar con una esquina que se ha cobrado la vida de varias personas”, enfatizó Perea.

De acuerdo a lo informado, ya se cuenta con los espacios necesarios para la ejecución. “En una o dos semanas más estaremos en condiciones de avanzar con el proceso licitatorio”, detalló el funcionario.

El anuncio fue recibido con expectativa por los vecinos de la zona, que desde hace años reclamaban una medida concreta para frenar la seguidilla de accidentes en el cruce de Ruta 20 y Gorriti.