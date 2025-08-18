"
A principios de 2026, construirán la rotonda en Ruta 20 y Gorriti

El Gobierno de San Juan anunció la construcción de una rotonda en la peligrosa intersección de Ruta 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía. La obra, que busca mejorar la seguridad vial, ya cuenta con fondos provinciales y la autorización de Vialidad Nacional.

La esquina de Ruta 20 y calle Gorriti, en Santa Lucía, dejará de ser un punto negro en materia vial. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que el Gobierno provincial construirá una rotonda en esa intersección, escenario de numerosos siniestros fatales en los últimos años.

“Logramos destrabar el trámite con Vialidad Nacional y ya tenemos la autorización para intervenir. Contamos con el proyecto, los fondos y ahora avanzaremos con el llamado a licitación”, señaló Perea en rueda de prensa.

La obra será financiada con recursos provinciales, aunque se necesitaba la autorización nacional porque se trata de un cruce entre una ruta nacional y una calle provincial. El ministro adelantó que la licitación se lanzará en septiembre y que los plazos previstos son de un mes para completar los trámites administrativos y entre 4 y 5 meses para la ejecución.

La rotonda proyectada tendrá unos 80 metros de radio e incluirá derivadores viales, con el objetivo de obligar a los conductores a disminuir la velocidad y reducir drásticamente la posibilidad de choques. “Es un punto muy crítico. Con esta obra buscamos terminar con una esquina que se ha cobrado la vida de varias personas”, enfatizó Perea.

De acuerdo a lo informado, ya se cuenta con los espacios necesarios para la ejecución. “En una o dos semanas más estaremos en condiciones de avanzar con el proceso licitatorio”, detalló el funcionario.

El anuncio fue recibido con expectativa por los vecinos de la zona, que desde hace años reclamaban una medida concreta para frenar la seguidilla de accidentes en el cruce de Ruta 20 y Gorriti.

