San Juan 8 > San Juan > EVOLUCION LIBERAL

Con criticas al PJ local, Evolución Liberal apunta al voto libertario

Sergio Vallejos presentó la lista de Evolución Liberal para octubre: cuestionó al PJ local, apunta al voto libertario y denuncia la casta política que domina San Juan.

El dirigente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, presentó oficialmente la lista de candidatos a diputados nacionales que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre en San Juan. La nómina está encabezada por Vallejos, seguida por Noelia Herrera y Mauricio Bastías, mientras que los suplentes serán Rosa Palma, Sergio Proto y Celeste Clavel Lanteri.

En dialogo con este medio, Vallejos destacó que su espacio político trabaja “llegando al vecino, al comerciante, a los productores y a los industriales”, un trabajo que realiza desde hace tres años. Según el dirigente, el legislador nacional debe ser “la voz del pueblo en el Congreso de la Nación, representando los intereses de San Juan”, y agregó que su propuesta marca la diferencia con los diputados actuales, que “han tenido una labor muy pobre, sin presentar leyes clave para la minería, el agua, la industria, el transporte y los pasos fronterizos”.

Libertad y desarrollo económico

Para Vallejos, San Juan debe avanzar hacia un modelo de libertad y crecimiento. “San Juan viene con políticas socialistas desde hace mucho tiempo, pero debemos abrazar las ideas de la libertad. Solo trabajando en libertad podremos crecer en lo personal, intelectual, educativo y económico”, afirmó. En este sentido, el dirigente destacó que su espacio busca promover un desarrollo económico basado en oportunidades reales, fomentando la actividad privada y el emprendimiento.

Diferencias con el libertarismo

Vallejos también explicó la diferencia entre Evolución Liberal y los movimientos libertarios más extremos: “Mientras los libertarios buscan reducir prácticamente a cero la acción del Estado, nosotros creemos que debe estar presente en áreas estratégicas como educación, salud y seguridad, combinando su rol con la actividad privada. Queremos tanto Estado como sea necesario y tanta actividad privada como sea posible”, detalló.

Crítica a la política tradicional

El dirigente no dudó en cuestionar a la casta política sanjuanina, que según él se ha ramificado hacia el poder judicial y legislativo: “Intendentes y diputados se pasan los cargos entre ellos, y familiares ocupan puestos clave en el poder judicial. Esto ha generado un sistema emarañado que se apropió del sistema republicano en San Juan”, denunció. Vallejos recordó la impugnación que firmó contra la cuarta candidatura del exgobernador Uñac, un hecho que definió como “un momento de madurez increíble en el pueblo de San Juan”, y aseguró que esto reflejará la voluntad de los ciudadanos en las próximas elecciones.

Estrategia electoral y aspiraciones

Con esta lista, Evolución Liberal, que adhiere al gobierno de Javier Milei a nivel nacional, buscará captar el voto libertario local y consolidar su representación en la Cámara de Diputados. Vallejos aseguró que su espacio se diferencia por poder ostentar ficha limpia en sus candidatos, un valor que considera clave frente a los partidos tradicionales.

El dirigente también subrayó la importancia de escuchar y analizar las propuestas de los vecinos: “Recibimos las problemáticas, las analizamos, y de esa manera podemos ser la voz del pueblo en el Congreso de la Nación”, explicó, dejando claro que su prioridad es que los diputados representen fielmente a la ciudadanía.

Elecciones de octubre y próximos pasos

San Juan renovará tres bancas en la Cámara de Diputados, y Vallejos remarcó que su lista tiene propuestas claras y transparencia para diferenciarse de los espacios tradicionales. Los suplentes, aunque ya designados, también forman parte de una estrategia para mostrar pluralidad dentro de la fuerza y garantizar representación territorial y sectorial en la provincia.

Por Gabriel Rotter.

