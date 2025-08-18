Investigan un homicidio tras un incendio: la víctima fue un jubilado de 78 años

De acuerdo a la información que trascendió de manera extraoficial, Alday fue encontrado atado de pies, tapado con una sábana y tendido en el suelo. Presentaba signos de violencia, lo que refuerza la sospecha de un crimen.

La subjefa de Policía, comisario general Cintia Álamo, también estuvo presente junto a Grassi. En el operativo participaron el fiscal Sebastián Gómez, la fiscal ayudante Agostina Pérez y el comisario Maximiliano Molina, además de personal de Bomberos de la Policía de San Juan y Criminalística. El otro fiscal coordinador de la UFI, Francisco Micheltorena, también se sumó a las tareas en la escena.

El caso se conoció pasadas las 10:20, cuando vecinos advirtieron humo saliendo de la casa y alertaron a las autoridades. Los bomberos sofocaron el fuego rápidamente, ya que la habitación estaba cerrada y eso impidió que las llamas se propagaran al resto de la vivienda. Fue allí donde dieron con el cuerpo de Alday, lo que marcó el inicio de la investigación judicial.

Por estas horas, los investigadores buscan testimonios de la zona y analizan cámaras de seguridad cercanas para reconstruir los últimos movimientos y determinar quiénes fueron los autores del crimen.