Investigan un homicidio tras un incendio: la víctima fue un jubilado de 78 años
Conmoción en Capital: tras sofocar un incendio en Villa del Carril, hallaron sin vida a un jubilado de 78 años. La Justicia confirmó que se trata de un homicidio. La víctima fue encontrada atada y cubierta con una sábana.