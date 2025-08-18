"
Paritaria docente: UDAP, UDA y AMET rechazaron la propuesta provincial

Los tres gremios docentes rechazaron la última oferta salarial presentada por el Gobierno de San Juan en la mesa paritaria. Ahora, el Ejecutivo deberá fijar una nueva reunión para intentar acercar posiciones en un escenario de tensión por el futuro aumento de los educadores.

Este lunes, los gremios UDAP, UDA y AMET comunicaron de manera conjunta al Gobierno provincial que no aceptan la última propuesta salarial surgida de la tercera reunión paritaria de 2025, realizada el pasado jueves 14 de agosto.

La propuesta oficial contemplaba un incremento del valor índice ajustado a la variación mensual del IPC, además de una suba escalonada de 4 puntos al nomenclador docente en agosto y otros 4 puntos en septiembre.

Sin embargo, los gremios coincidieron en que la oferta es insuficiente. UDAP fue el primero en definir la negativa tras consultar a sus bases en una plenaria, y luego se sumaron UDA y AMET, cerrando un frente común de rechazo.

Entre los principales reclamos del sector docente figuran:

  • Aumento de 18 puntos al nomenclador.

  • Revisión de los ítems E66, E60 y E68 (conectividad).

  • Cumplimiento de la promesa de actualización de radios.

  • Titularización de cargos.

  • Regularización de expedientes de cobro.

  • Paritarias con revisiones mensuales o bimestrales para una mejor adaptación a la inflación.

Por su parte, la propuesta inicial del Ejecutivo incluía:

  • Un incremento en octubre equivalente a la variación del IPC de julio, agosto y septiembre.

  • Una suba en diciembre ajustada por el IPC de octubre y noviembre.

  • Una actualización en las asignaciones familiares de agosto, calculada según el IPC de mayo, junio y julio.

Con este escenario, el Ejecutivo provincial deberá fijar una nueva fecha de negociación, en un contexto donde los gremios sostienen que la recomposición ofrecida no alcanza para acompañar el ritmo inflacionario.

