Paritaria docente: UDAP, UDA y AMET rechazaron la propuesta provincial

La propuesta oficial contemplaba un incremento del valor índice ajustado a la variación mensual del IPC, además de una suba escalonada de 4 puntos al nomenclador docente en agosto y otros 4 puntos en septiembre.

Sin embargo, los gremios coincidieron en que la oferta es insuficiente. UDAP fue el primero en definir la negativa tras consultar a sus bases en una plenaria, y luego se sumaron UDA y AMET, cerrando un frente común de rechazo.