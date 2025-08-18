Este lunes, los gremios UDAP, UDA y AMET comunicaron de manera conjunta al Gobierno provincial que no aceptan la última propuesta salarial surgida de la tercera reunión paritaria de 2025, realizada el pasado jueves 14 de agosto.
Paritaria docente: UDAP, UDA y AMET rechazaron la propuesta provincial
Los tres gremios docentes rechazaron la última oferta salarial presentada por el Gobierno de San Juan en la mesa paritaria. Ahora, el Ejecutivo deberá fijar una nueva reunión para intentar acercar posiciones en un escenario de tensión por el futuro aumento de los educadores.