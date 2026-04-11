Boca recibe a Independiente en un clásico picante

Con realidades distintas, aunque ambos llegan luego de conseguir triunfos importantes en sus últimos partidos, Boca e Independiente se volverán a medir en uno de los clásicos más atractivos de la zona A del fútbol argentino.

Formación confirmada en Boca

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio La Bombonera para enfrentar a Independiente en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga; Jorge Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Ángel Romero; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación confirmada en Independiente

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio La Bombonera para enfrentar a Boca en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.