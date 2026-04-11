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Boca recibe a Independiente en un clásico picante

En el estadio La Bombonera, los de Claudio Úbeda reciben a los de Gustavo Quinteros.

Boca e Independiente vuelven a enfrentarse este sábado en la 229° edición del Clásico entre dos clubes grandes del fútbol argentino.

Desde su primer partido, el 28 de mayo de 1911, durante la etapa amateur del deporte nacional, se disputaron 228 encuentros, con 80 triunfos del “Xeneize”, 72 empates y 76 victorias de Independiente.

El partido se juega por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de Primera División, desde las 19:30, en La Bombonera.

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Con realidades distintas, aunque ambos llegan luego de conseguir triunfos importantes en sus últimos partidos, Boca e Independiente se volverán a medir en uno de los clásicos más atractivos de la zona A del fútbol argentino.

Formación confirmada en Boca

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio La Bombonera para enfrentar a Independiente en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga; Jorge Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Ángel Romero; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación confirmada en Independiente

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, confirmó el equipo que saldrá al campo de juego del estadio La Bombonera para enfrentar a Boca en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

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