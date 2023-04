Boca presentó oficialmente a Jorge Almirón como nuevo DT

"Difícil empezar un partido y salir perdiendo. Fue una derrota dura para todos, pero hoy los jugadores estaban recuperándose, estaban con muchas ganas. Va a haber muchos partidos en poco tiempo y van a tener que estar todos preparados para cuando les toque. Ya tenemos que cambiar, hay cosas de anoche para tener en cuenta. Ya entramos con una energía muy buena hoy y se veía un buen semblante, trabajaron muy bien".

La idea de Almirón

"Lo único que tenemos que pensar es que vamos a enfrentar a un rival que viene muy bien, con mucha confianza, es un clásico, para nosotros es importante ir a su cancha y ganarlo, son un equipo sólo. Después, la idea y eso se va a ir desarrollando. Entendemos que los resultados son los que dan tranquilidad y confianza, y los jugadores en este club necesitan resultado y después ir mejorando. Te da mucho margen para mejorar un estado de ánimo óptimo. Los jugadores saben que están en el club más grande del país, así que es importante que estén a la altura todos, y yo también".

"Vienen partidos muy seguidos, pero los jugadores tienen que acostumbrarse a jugar seguido, a repetir partido, lo he visto y lo pueden hacer. El jugador de Boca tiene que acostumbrarse a eso, a jugar cada partido como una final, porque los rivales lo hacen de esa manera. Me tocó ser rival de Boca y sé como es. Tenemos que estar preparado para eso. Son todas finales y tenemos que tomarlo así. Todos estamos en las mismas condiciones. Lo que quiero es eso, que el equipo se pueda afianzar y puedan repetir. Ojalá podamos tener a todos".

"Tengo una idea, pero tengo jugadores de distinta característica y me tengo que adaptar. Lo importante es adaptarnos al momento, vamos a enfrentar a un equipo que viene bien, pero nosotros somos Boca, tenemos que saber lo que representamos. Es un clásico, tengo respeto por el club y sé la importante del partido. Ellos también tienen presión".

Diagnóstico

"Me tocó ver el partido de ayer, no venía jugando, un equipo nuevo, venían de Venezuela y armaron un equipo alternativo, entendiendo que venía un DT nuevo y no quiso arriesgar a los jugadores, para el que llegara los tuviera en óptimas condiciones. Hablé con Mariano y me expresó eso, pensó en el club. Hubo muchos cambios y empezar perdiendo no fue fácil, lo empató pero lo pierde por ir a buscarlo. Fue emocionante el apoyo de la gente".

"Son jugadores que saben donde están, pasa que el desconcierto de tantos cambios y arrancar perdiendo, y la obligación de ir a ganarlo, porque de local tenés esa obligacíon, a veces equivocamos los caminos, pero fue eso, nada más. La actitud fue muy buena, se entregaron, se corrió muchísimo. Vamos a tratar de mejorar eso, correr bien, aprovechar las cualidades, mejorar un poquito el funcionamiento,y sobre todo recobrar la confianza. Qué mejor que tener el partido con San Lorenzo para recuperarse pronto".

Cómo llega

"No soy el mismo, no soy la misma persona, era natural que después de Lanús en momento ganador hubiera llegado, era lo más fácil. Tomé otro camino, los resultados no fueron tan buenos. Ahora estoy en un gran momento, las cosas llegan en su momento, y estoy preparado. En algún momento estuve acá cerca, era un deseo, sabía que iba a venir, era un deseo personal muy fuerte. Hace dos años me saqué una foto acá cerca y ojalá la pueda subir ahora asumiendo como entrenador para que represente lo importante para mí que es estar acá".

"No hice muchos goles, pero acá hice uno que me cambió la carrera, se lo dije al presidente. Vino a verme gente, jugué bien, hice el gol y me fui a México. Sé lo que trasciende jugar bien contra Boca. Como jugadores de este club tienen que estar preparados para eso. Vivir para eso. Sabiendo que la exigencia acá es muy fuerte. Es un sueño como entrenador, así que espero ir mejorando el equipo, el juego y que los jugadores se sientan bien, porque son los que transmiten en la cancha. Esperemos lograr eso en conjunto".