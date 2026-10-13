Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones de Anses en noviembre

Los nuevos valores de jubilaciones y pensiones

Con el nuevo porcentaje de movilidad, y de mantenerse el esquema de bono vigente en octubre, los valores para noviembre quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $444.084,22

Jubilación mínima con bono: $515.437,32

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.267,37

PUAM con bono: $428.126,02

Pensiones no contributivas: $310.860,60

Pensiones no contributivas con bono: $383.719,25

Pensión Madre de 7 Hijos: $444.084,22

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $516.942,87

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.578,45

AUH con Discapacidad: $519.601,71

La inflación de septiembre aceleró respecto de agosto

El resultado de septiembre mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente al 1,7% de agosto, que había sido la menor variación mensual en 14 meses. Con la cifra conocida este martes, el IPC acumuló 23,6% en los primeros nueve meses del año.

El dato quedó en línea con las expectativas del mercado. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), había ubicado la mediana de las estimaciones privadas en 1,9% para septiembre. Entre las consultoras, C&T Asesores Económicos había proyectado 1,9%, mientras que Fundación Libertad y Progreso y Eco Go estimaron 2% y Equilibra calculó 2,1 por ciento.

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos mensuales, con una suba de 3,1%, seguida por Educación, que aumentó 3 por ciento. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles registró la variación más baja, con 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 1,4 por ciento. El IPC Núcleo, que excluye estacionales y regulados, subió 1,7%, con incidencia de las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.