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Patitas sin hogar llevó a la Justicia una denuncia por abuso sexual animal

La ONG Patitas sin hogar denunció que un hombre habría abusado sexualmente de un cachorro en reiteradas ocasiones. La UFI Genérica intervino en el caso y la investigación continúa.

Un cachorro que quedó bajo el cuidado de una organización proteccionista sanjuanina habría sido víctima de abuso sexual en reiteradas ocasiones. La denuncia fue presentada ante la Justicia y el caso quedó bajo la intervención de la UFI Genérica, según informó Eduardo Grasso, fundador de la ONG Patitas sin hogar.

El proteccionista difundió la situación a través de las redes sociales de la organización, aunque decidió no revelar la identidad del presunto agresor ni precisar en qué departamento habría ocurrido el hecho. Explicó que busca proteger al animal y evitar que la difusión de datos pueda entorpecer la investigación.

Según relató Grasso, el cachorro habría sufrido los abusos por parte de un hombre adulto en más de una oportunidad. El animal quedó bajo su cuidado, mientras la denuncia avanza por la vía judicial.

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En su publicación, el fundador de Patitas sin hogar pidió a la comunidad que no ignore este tipo de situaciones y que denuncie cuando tenga conocimiento de posibles casos de maltrato o abuso contra animales.

La preocupación del proteccionista también apuntó a la posibilidad de que el presunto agresor vuelva a cometer hechos similares. Se trata de una advertencia expresada por Grasso, no de una conclusión confirmada por la investigación.

La denuncia se conoce meses después de otro caso de abuso sexual animal que generó repercusión en San Juan. En febrero, Hugo Sánchez, de 65 años, fue investigado luego de que vecinos lo filmaran mientras presuntamente abusaba de una de sus perras en el departamento San Martín.

Las imágenes circularon por las redes sociales y el caso avanzó en la Justicia. Sánchez fue condenado y posteriormente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

En el nuevo episodio, la investigación deberá establecer las circunstancias de lo denunciado por la ONG. Por el momento, Grasso optó por preservar los datos que permitan identificar al animal o al hombre señalado, mientras continúa la intervención judicial.

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