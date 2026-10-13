Patitas sin hogar llevó a la Justicia una denuncia por abuso sexual animal

En su publicación, el fundador de Patitas sin hogar pidió a la comunidad que no ignore este tipo de situaciones y que denuncie cuando tenga conocimiento de posibles casos de maltrato o abuso contra animales.

La preocupación del proteccionista también apuntó a la posibilidad de que el presunto agresor vuelva a cometer hechos similares. Se trata de una advertencia expresada por Grasso, no de una conclusión confirmada por la investigación.

La denuncia se conoce meses después de otro caso de abuso sexual animal que generó repercusión en San Juan. En febrero, Hugo Sánchez, de 65 años, fue investigado luego de que vecinos lo filmaran mientras presuntamente abusaba de una de sus perras en el departamento San Martín.

Las imágenes circularon por las redes sociales y el caso avanzó en la Justicia. Sánchez fue condenado y posteriormente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

En el nuevo episodio, la investigación deberá establecer las circunstancias de lo denunciado por la ONG. Por el momento, Grasso optó por preservar los datos que permitan identificar al animal o al hombre señalado, mientras continúa la intervención judicial.