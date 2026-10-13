La lluvia volvió a hacerse presente en San Juan durante la tarde de este martes, con precipitaciones en distintos departamentos de la provincia. Y aunque la jornada ya entra en sus últimas horas, el tiempo inestable continuará durante la noche y podría extenderse a buena parte del miércoles.
La lluvia marcó la tarde sanjuanina y el miércoles seguirá fresco e inestable
Las precipitaciones se hicieron sentir este martes por la tarde en distintos departamentos de San Juan. Para esta noche y la madrugada del miércoles se esperan nuevas lluvias, con una máxima de 19°C para mañana.