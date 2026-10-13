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La lluvia marcó la tarde sanjuanina y el miércoles seguirá fresco e inestable

Las precipitaciones se hicieron sentir este martes por la tarde en distintos departamentos de San Juan. Para esta noche y la madrugada del miércoles se esperan nuevas lluvias, con una máxima de 19°C para mañana.

La lluvia volvió a hacerse presente en San Juan durante la tarde de este martes, con precipitaciones en distintos departamentos de la provincia. Y aunque la jornada ya entra en sus últimas horas, el tiempo inestable continuará durante la noche y podría extenderse a buena parte del miércoles.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la madrugada del miércoles 14 será el período con mayor probabilidad de lluvias, con valores de entre el 40% y el 70%.

Durante la mañana y la tarde, las chances disminuirán, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

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El cambio de tiempo también se sentirá en las temperaturas. Para mañana se espera una mínima cercana a los 10°C y una máxima de 19°C, en una jornada fresca para octubre y con cielo mayormente nublado.

Después de las lluvias registradas durante la tarde, el panorama para las próximas horas mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Hacia la noche del miércoles también podrían presentarse chaparrones, por lo que la inestabilidad no desaparecerá por completo.

El viento soplará principalmente del Sur y Sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Estas condiciones acompañarán una jornada con temperaturas moderadas y escasa presencia de sol.

El pronóstico extendido también anticipa posibilidades de lluvia para el jueves 15 de octubre, aunque con probabilidades más bajas.

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