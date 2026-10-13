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Un patrullaje en la cordillera de Ansilta terminó con un hallazgo arqueológico

Efectivos de Gendarmería encontraron siete fragmentos de piezas de cerámica con simbologías rupestres durante un patrullaje en la alta montaña de Calingasta. Intervino la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia.

Integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional encontraron siete fragmentos de piezas de cerámica con simbologías rupestres durante un recorrido por la zona de la cordillera de Ansilta, en el departamento de Calingasta.

El hallazgo se produjo mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje y reconocimiento de sendas en sectores de alta montaña y zonas limítrofes. Los elementos fueron localizados sobre la ladera de un sector montañoso de los Altos Valles Cordilleranos, a 2.791 metros sobre el nivel del mar.

Tras constatar la presencia de los fragmentos, el personal dio intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, que brindó las orientaciones y las medidas correspondientes para el tratamiento del hallazgo.

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Desde Gendarmería indicaron que los patrullajes continúan en la alta montaña y en zonas limítrofes, junto con controles preventivos en los principales corredores viales. Según informaron, estas tareas buscan prevenir y detectar delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y otros ilícitos conexos.

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