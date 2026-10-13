Integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional encontraron siete fragmentos de piezas de cerámica con simbologías rupestres durante un recorrido por la zona de la cordillera de Ansilta, en el departamento de Calingasta.
Un patrullaje en la cordillera de Ansilta terminó con un hallazgo arqueológico
Efectivos de Gendarmería encontraron siete fragmentos de piezas de cerámica con simbologías rupestres durante un patrullaje en la alta montaña de Calingasta. Intervino la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia.