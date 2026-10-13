Un patrullaje en la cordillera de Ansilta terminó con un hallazgo arqueológico

El hallazgo se produjo mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje y reconocimiento de sendas en sectores de alta montaña y zonas limítrofes. Los elementos fueron localizados sobre la ladera de un sector montañoso de los Altos Valles Cordilleranos, a 2.791 metros sobre el nivel del mar.

Tras constatar la presencia de los fragmentos, el personal dio intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, que brindó las orientaciones y las medidas correspondientes para el tratamiento del hallazgo.